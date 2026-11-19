Pedro Feijóo presenta 'La Buena Muerte': "La eutanasia siempre ha estado ahí, siempre se ha tomado esa decisión" - PENGUIN

VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor gallego Pedro Feijoo presentará este viernes, 20 de noviembre, en Valladolid su nueva novela, 'La buena muerte' (Ediciones B), cuya primera edición se ha agotado en poco más de diez días.

El encuentro se celebrará a las 19.30 horas en el salón noble de la Casa de Galicia de Valladolid en el marco de su XL Semana Cultural, según ha informado la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

La presentación adoptará el formato de mesa redonda para abordar tanto las claves de la obra como el fenómeno y la evolución de la novela negra en Galicia durante los últimos años.

Así, la cita permitirá acercarse a un género que ha experimentado un notable desarrollo en Galicia y en el que Feijoo se ha convertido en un "auténtico fenómeno literario".

El éxito inicial de 'La buena muerte', publicada el pasado 29 de octubre, se suma a una trayectoria en la que el autor ha hecho del thriller, el paisaje gallego y su imaginario popular algunas de sus principales señas de identidad. La nueva novela completa el tríptico noir ya formado por 'Un fuego azul' y 'Donde nacen las bestias'.

'La buena muerte' traslada al lector hasta la Ribeira Sacra en este relato que mezcla leyenda y crimen, y que se introduce con dos muertes aparentemente accidentales ocurridas con apenas unos días de diferencia en los alrededores de Sober.

Álvaro Maseda cae de una escalera mientras trabaja en unos castaños. Poco después, David Quiroga, heredero de una de las familias bodegueras más poderosas del valle, aparece muerto en la bañera de su casa. En principio, nada parece relacionar ambos sucesos.

Saúl Romano, sin embargo, sospecha que detrás de esas muertes se esconde algo más y recurre a su hijo, el inspector Mateo Romano, quien se ve obligado a regresar a la tierra de la que lleva tres décadas huyendo y a enfrentarse de nuevo a la muerte de su madre, a la difícil relación con su padre y a Candela, su primer amor.

A medida que avanza la investigación, el presente comienza a conectarse con secretos enterrados durante generaciones y con una historia en la que adquiere especial relevancia una red de mujeres que, durante décadas, aprendieron a protegerse unas a otras frente a la violencia y el silencio.

DE LAS MUJERES DE LA "BUENA MUERTE" A LA VIOLENCIA SILENCIADA

Uno de los elementos centrales de la novela es la tradición de las mujeres de la "buena muerte", depositarias de conocimientos populares sobre plantas y remedios y capaces de aliviar el sufrimiento cuando la medicina ya no ofrecía esperanza.

Feijoo recupera este imaginario y lo sitúa en los cañones del Sil para plantear una pregunta que recorre toda la historia: ¿qué ocurre cuando el sufrimiento que se pretende terminar no es el de quien muere?

La novela dirige la mirada hacia la Galicia rural de décadas pasadas y hacia las mujeres que sufrían violencia en pequeñas comunidades en las que el maltrato permanecía con frecuencia oculto tras el silencio.

En ese contexto aparece "el río de las mujeres", una red de solidaridad y apoyo femenino que articulaba mecanismos de protección para que las mujeres que quedaban solas y sus hijos pudieran salir adelante. Violencia machista, justicia, venganza, piedad y solidaridad atraviesan así una trama que combina la investigación criminal con la memoria y el imaginario popular gallego.

GALICIA Y EL AUGE DE LA NOVELA NEGRA

La presentación en Valladolid servirá también para ampliar el foco y conversar sobre el auge de la novela negra en Galicia y la evolución que ha experimentado el género en los últimos años, así como sobre las particularidades que ha adquirido de la mano de autores que han convertido el territorio, la memoria, las leyendas y la realidad social gallega en materia narrativa.

En esa conversación, la trayectoria de Pedro Feijoo permitirá abordar también cómo el thriller puede trascender la investigación de un crimen para explorar conflictos sociales y humanos.

En 'La buena muerte', el autor vuelve a recurrir al suspense para aproximarse a cuestiones como la violencia contra las mujeres, las relaciones de poder, los límites de la justicia o el peso que el pasado ejerce sobre el presente.

La Ribeira Sacra adquiere, además, una especial importancia, ya que el escritor contrapone el actual territorio de miradores, bodegas y turismo con la pobreza, el aislamiento y las difíciles condiciones de vida y de trabajo de décadas pasadas.

La viticultura denominada hoy "heroica", el desarrollo de las bodegas y el poder de determinadas familias forman parte del trasfondo sobre el que se construye el misterio.

SOBRE PEDRO FEIJOO

Pedro Feijoo (Vigo, 1975) es licenciado en Filología gallega por la Universidad de Santiago de Compostela. Debutó en la narrativa con Los hijos del mar, finalista del Premio Xerais de Novela 2011 y galardonada con el Premio San Clemente en 2014. Su trayectoria incluye títulos como Los hijos del fuego, Un fuego azul y Nadie contará la verdad, con la que obtuvo el Premio Xerais de Novela 2023.