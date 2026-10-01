El escritor Juan Carlos López Medina presenta este viernes 'Las madres del 36' en la Torre de los Anaya de Salamanca

El escritor Juan Carlos López Medina presenta este viernes el libro 'Las madres del 36' en la Torre de los Anaya - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Torre de los Anaya de Salamanca acogerá este viernes, 2 de octubre, la presentación de 'Las Madres del 36', una novela histórica y humana escrita por Juan Carlos López Medina, ambientada en los primeros meses de la Guerra Civil española.

La obra relata la vida de varias familias marcadas por la violencia, las divisiones políticas y la pérdida de este conflicto, según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press en el que ha subrayado que la protagonista principal, María, representa a las mujeres que vieron cómo sus maridos, hijos, hermanos o padres desaparecían tras una detención, una denuncia o una madrugada de miedo.

La novela no pretende dividir a las víctimas según el bando al que pertenecieron, si no que muestra el sufrimiento causado por los dos lados de la contienda y concede el verdadero protagonismo a quienes quedaron esperando.

Así, con escenarios situados en Salamanca, en localidades de su provincia y en tierras de Granada, 'Las Madres del 36' combina personajes de ficción con acontecimientos históricos reales.

Se trata de una historia sobre la memoria, el dolor, la dignidad y la "necesidad de comprender que, detrás de cada guerra, existen madres que esperan una puerta que nunca vuelve a abrirse", ha aseverado el Consistorio.

Además del autor de la novela, participarán en la presentación el pianista Víctor Hugo Cárdenas, el periodista Juan Carlos López Pinto, y Emilia Martín, maestra jubilada.

El acto de presentación dará comienzo a las 19.30 horas y la entrada es libre hasta completar el aforo.