La escritora Sandra Broa recibe la Mención Rosa Chacel que concede la Asociación Cultural Eclipse

VALLADOLID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La escritora Sandra Broa ha recibido este miércoles la Mención Rosa Chacel que concede la Asociación Cultural Eclipse para reconocer la trayectoria literaria de autores oriundos o vinculados a Valladolid.

Broa es autora, entre otros títulos, de la saga 'Diario de una treintañera' ('No sé si tirarme al tren o al maquinista' y 'Se me pasa el arroz, pero no el conejo'), así como del libro 'Salir, ligar, el rollo de siempre: Tú eliges la aventura'.

También gestiona el blog 'Treinta y... Diario de una treintañera', para "todas las chicas de 30 años o más, que siendo conscientes de su edad, siguen manteniendo el mismo espíritu de siempre, y se enfrentan a su día a día con energía y buen humor".

La entrega del reconocimiento se ha celebrado este miércoles en la plaza de Poniente de Valladolid, junto a la estatua sedente de la célebre escritora vallisoletana Rosa Chacel, a la que este reconocimiento sirve de homenaje, según ha informado la Asociación Cultural Eclipse a Europa Press.

Entre los literatos que han sido reconocidos con el galardón figuran César Pérez Gellida, Mar Sancho, Ángela Hernández, José Ignacio García, Dioni Arroyo, María Ángeles Cantalapiedra, Juan Martín Salamanca, Yolanda Izard, Jorge David Alonso Curiel o la fallecida Premio Castilla y León de las Letras Elena Santiago.