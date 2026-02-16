La escritora zamorana Tere Guerra Pino presenta este miércoles en la UEMC su quinto libro, 'Amores diferentes'

Portada del quinto libro de Tere Guerra Pino. - UEMC

VALLADOLID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid acogerá el próximo miércoles 18 de febrero la presentación del libro 'Amores diferentes', de la escritora zamorana con parálisis cerebral Tere Guerra Pino.

Editado por la Fundación Universidad Europea Miguel de Cervantes, 'Amores diferentes' surge tras el homenaje dedicado a Tere Guerra Pino en el certamen literario Blacklladolid 2025, en reconocimiento a su trayectoria literaria y a su capacidad para visibilizar, a través de la palabra escrita, realidades vinculadas a la discapacidad, el amor, la dignidad y la autonomía personal.

Se trata de una obra compuesta por una serie de relatos cortos en los que, con el amor como eje transversal, hila diferentes historias protagonizadas por personas con diversidad funcional. El acto contará con la presencia de la autora, acompañada por el periodista Javier Pérez Andrés y el editor de la obra, Ramón Carnero.

Teresa Guerra Pino, nacida en Sogo de Sayago (Zamora), en 1977, y con parálisis cerebral que afecta al movimiento y a la comunicación oral, pero no a su capacidad intelectual ni creativa. Gracias al apoyo de la tecnología, ha construido una voz literaria sólida y comprometida, desde la que reflexiona sobre la vida, las relaciones humanas y los límites sociales.

Como señala el escritor César Pérez Gellida: "Tere es un ejemplo de lo que es transmitir algo a través de las palabras sin necesidad de verbalizar".

La autora cuenta con una trayectoria consolidada y ha publicado cinco libros: 'Al otro lado de la ventana' (2004), 'La ironía de la libertad: reflexiones en torno a una silla de ruedas' (2005), 'Más allá del físico' (2018), 'Al amor de la lumbre' (2021) y el recientemente publicado 'Amores diferentes' (2025).

En todas sus obras aborda la experiencia de vivir con parálisis cerebral, la lucha por la independencia personal y una mirada crítica y humana sobre la sociedad.

Desde la UEMC, su consejero delegado, Jesús Zarzuela, destaca que "personas como Tere nos recuerdan que solo cuando somos capaces de romper los límites alcanzamos lo extraordinario", subrayando el valor inspirador de su testimonio y de su obra literaria.

El acto concluirá con la posibilidad de adquirir ejemplares del libro y compartir un encuentro cercano con la autora, en una cita abierta al público que combina literatura, reflexión y compromiso social.