El escrutinio se completará con el recuento del voto CERA con un censo de 180.222 personas, 20.143 más

Castellanoleoneses votan en un colegio electoral, a 15 de marzo de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). L - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El escrutinio de las elecciones autonómicas en Castilla y León de este domingo, 15 de marzo, se completará con el recuento del voto de los españoles residentes en el extranjero (CERA) que en estos comicios ha alcanzado un censo de 180.222 personas tras 20.143 incorporaciones respecto a la cifra de hace cuatro años.

Los españoles residentes en el extranjero pudieron enviar el voto a la Oficina Consular hasta el 10 de marzo y pudieron optar por el depósito presencial hasta el día 12.

Por provincias, el mayor censo de electores en el extranjero corresponde a León, con 53.360, seguida de Salamanca, con 35.120; Zamora, con 23.202; Burgos, con 21.378; Valladolid, con 16.879; Ávila, con 9.257; Soria, con 8.564; Palencia, con 8.398, y Segovia, con 4.064.

En el caso de los nuevos electores CERA, la mayor parte corresponde de nuevo a León, con 5.075, seguida de Salamanca, con 3.666; Burgos, con 2.821; Valladolid, con 2.413; Zamora, con 2.394; Soria, con 1.398; Ávila, con 940; Palencia, con 895, y Segovia, 541.

Para el voto CERA, la documentación informativa se remitió de oficio a los ciudadanos entre el 7 y el 13 de febrero y el envío de papeletas se produjo entre el 18 y el 22 del mismo mes.

El escritunio de la noche electoral ha dado la victoria al PP, que ha subido dos escaños hasta 33, con el PSOE como segunda fuerza y dos escaños más, hasta 30. A continuación se sitúa Vox, que ha ganado un procurador y llega a 14, con UPL en cuarto lugar, con tres escaños, como hace cuatro años. Por Ávila también ha conseguido mantener su procurador y Soria ¡Ya! ha perdido dos y ha pasado de tres a uno.

Según los últimos resultados, en Zamora el último procurador electo fue para el PSOE con Vox a 284 votos del escaño en esta circunscripción que reparte siete procuradores --3 han sido para el PP, 3 para el PSOE y uno para Vox--.

En la circunscripción de Segovia, que ganó un procurador respecto a los anteriores comicios, los siete en liza han sido para PP -3-, PSOE -3- y Vox -1- y el último ha sido para los socialistas con los de Santiago Abascal a 1.068 votos.

Por su parte, en Soria, donde se reparten cinco procuradores --2 para PSOE y uno para PP, Soria ¡Ya! y Vox en cada caso-- el último escaño ha sido para Vox con el PP a 1.302 votos.

En el caso de Burgos, con once procuradores en liza --5 para PP, 4 para PSOE y dos para Vox-- el último procurador ha sido asignado ha sido PP con el PSOE a 1.520 votos del escaño.

Valladolid, donde se reparten quince escaños --6 para PP, 6 para PSOE y tres para Vox-- el último escaño ha sido para PSOE con los de Santiago Abascal a 1.665 votos.

En Palencia, donde se reparten siete escaños --3 para PP, tres para PSOE y uno para Vox-- el último procurador ha sido socialista y la candidatura más próxima es Vox a 2.001 votos restantes.

En el caso de Salamanca con diez escaños en juego --5 para el PP, 3 para el PSOE y dos para Vox-- el último procurador ha sido para el PP con el PSOE a 8.919 votos.

Por último, en León, donde se reparten trece procuradores --4 para PSOE, 4 para el PP, 3 para UPL y dos para Vox-- el último escaño ha sido para UPL y Vox es la candidatura más próxima a 10.389 votos.

En Ávila el PP logró el último de los siete procuradores por esta circunscripción y la candidatura más próxima es Vox con 3.771 votos restantes. El resultado del domingo ha dado 3 escaños al PP, dos al PSOE y uno a Vox y a Por Ávila, en cada caso.



