La Escuela Alcazarén y el Ayuntamiento de Valladolid acercan los mercados a la ciudadanía. - ASPASIA

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Profesionales Alcazarén de Grupo Aspasia y el Ayuntamiento de Valladolid, a través del Área de Comercio, Mercados y Consumo, colabora en el programa 'Talleres gastronómicos en los mercados municipales 2026', una iniciativa orientada a dinamizar los espacios comerciales, poner en valor el producto fresco y de proximidad, y acercar la gastronomía a la ciudadanía mediante demostraciones culinarias en directo.

La propuesta contempla la celebración de cinco sesiones demostrativas entre octubre y diciembre en los mercados de La Marquesina (Plaza de España), el Val, El Campillo, Las Delicias y La Rondilla. En cada taller se elaborarán recetas en directo utilizando productos adquiridos en los propios puestos para abordar temáticas como la repostería con fruta de temporada, las tapas, la cocina de kilómetro cero, el aprovechamiento integral de los alimentos y la cocina saludable de diario.

Además de fomentar la compra de proximidad y los hábitos saludables, las actividades se han planteado como un aprendizaje práctico para el alumnado de los ciclos de Formación Profesional de Cocina y Gastronomía y de Dirección de Cocina de la Escuela Alcazarén. Acompañados por sus docentes, los estudiantes asumen tareas de preparación y desarrollo de las demostraciones cara al público para ejercitar competencias en planificación, trabajo en equipo, comunicación y atención al cliente fuera del aula tradicional.

La coordinadora del Departamento de Hostelería del centro y del proyecto, Felisa Gutiérrez, destaca que la formación de un buen profesional comienza en el mercado, donde se aprende a reconocer la calidad, respetar la temporada y comprender el trabajo de los productores. Asimismo, ha incidido en que estas experiencias contribuyen a desarrollar competencias esenciales como la selección de materias primas y el aprovechamiento de alimentos, al tiempo que respaldan la economía local y potencian una hostelería sostenible.

Estas demostraciones se encuentran alineadas con el Plan Integral de Apoyo al Comercio de Proximidad 2026-2028 del consistorio vallisoletano, centrado en dinamizar los mercados e incorporar nuevos perfiles al sector.

La Escuela de Profesionales Alcazarén, perteneciente a Grupo Aspasia, suma más de 30 años de experiencia en Formación Profesional e imparte titulaciones en familias como Hostelería y Turismo, Educación, Comercio y Marketing, Informática y Comunicaciones, y Textil, Confección y Piel.