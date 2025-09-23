La Escuela de Ingeniería Agraria de la ULE acoge una jornada técnica sobre el abastecimiento de agua este viernes

Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal de la Universidad de León, que acogerá la jornada sobre el abastecimiento de agua. - ULE

LEÓN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal de la Universidad de León (ULE) celebrará este viernes la jornada técnica 'La distribución de agua', un encuentro especializado abierto al público general que reunirá a expertos del sector para analizar los retos y avances en el abastecimiento y gestión de este recurso esencial.

El programa arrancará a las 12.00 horas con la ponencia 'Abastecimiento de agua en la ciudad de León', a cargo del director técnico de la Sociedad Mixta Aguas de León SL, Jesús Berjón Encina.

A las 12.35 horas la jefa de producto de tuberías y accesorios en Saint-Gobain PAM España, Luz Stella Medina Santamaría, ofrecerá la charla 'Tuberías de fundición dúctil PAM IRRIGAL: ¡Dos décadas de excelencia!', en la que repasará la experiencia y fiabilidad de estas soluciones para infraestructuras hidráulicas.

Finalmente, a las 13.10 horas intervendrá el director territorial de Asturias y Cantabria en Tresca Ingeniería SA, Lino Rivero García, con la ponencia 'Ejecución de grandes infraestructuras de riego', en la que abordará proyectos de gran envergadura vinculados a la modernización de regadíos, según ha informado a Europa Press la ULE en un comunicado.

La jornada se enmarca dentro del compromiso de la Universidad de León y de los agentes colaboradores por fomentar el conocimiento técnico, la innovación y la sostenibilidad en el uso y distribución del agua, un recurso estratégico para el desarrollo urbano, agrícola e industrial.