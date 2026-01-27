La Escuela de Ingenierías de la ULE acoge el 7 de marzo la VI Olimpiada Informática de Castilla y León

LEÓN 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León (ULE) acogerá el próximo día 7 de marzo la VI Olimpiada Informática de Castilla y León, una competición dirigida a estudiantes de Educación Secundaria, Bachillerato y Grado Medio con interés y talento en programación y algoritmia.

Se trata de una prueba clasificatoria para la Olimpiada Informática Española (OIE), que a su vez da acceso a la International Olympiad in Informatics (IOI), la competición internacional más prestigiosa en este ámbito. Se trata, por tanto, de "una oportunidad única" para que los jóvenes con inquietudes tecnológicas midan sus conocimientos, desarrollen su capacidad de resolución de problemas y den sus primeros pasos en competiciones de alto nivel.

Con el objetivo de facilitar la participación y mejorar la preparación de los estudiantes, la organización nacional de la Olimpiada ofrece un curso online gratuito de formación en programación y algoritmia, estructurado en cuatro niveles de dificultad y accesible de manera completamente virtual. Esta formación permite que cualquier estudiante, independientemente de su nivel inicial, pueda prepararse de forma progresiva para la competición.

Desde la Universidad de León se anima a los centros educativos a fomentar la participación del alumnado, dado que la Olimpiada Informática no solo es una competición, sino también una herramienta para descubrir vocaciones, impulsar el pensamiento lógico y fomentar el talento informático entre los jóvenes de Castilla y León, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

La inscripción se encuentra abierta y la organización espera contar con una amplia participación que convierta esta sexta edición en un punto de encuentro para los futuros profesionales de la informática y la tecnología.

Toda la información sobre la olimpiada, incluidos los aspectos técnicos, los ejercicios y el formulario de inscripción se encuentran disponibles en www.oicyl.es. Para cualquier consulta adicional sobre la VI Olimpiada Informática de Castilla y León, la organización pone a disposición de los centros educativos, estudiantes y familias el correo electrónico olimpiada.informatica@unileon.es.