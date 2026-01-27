La Escuela Internacional de Cocina de Valladolid presenta con una cata en Madrid Fusión su nueva oferta formativa

Cata ofrecida por la Escuela internacional de Cocina de Valladolid en Madrid Fusión. - ESCUELA INTERNACIONAL DE COCINA

VALLADOLID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una cata maridada de la mano de Almudena Alberca y Luis Lera, responsables de la oferta formativa de la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid, ha servido este martes para presentar el nuevo curso académico del centro en el certamen Madrid Fusión.

Según han informado fuentes de la Escuela Internacional, la presentación ha tenido lugar en la Sala de Catas de The Wine Edition - Wines from Spain, dentro de Madrid Fusión, considerada "la feria especializada en gastronomía más importante del mundo".

La cata maridada titulada 'Pasión y armonías desde la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid: Almudena Alberca y Luis Lera', ha mostrado a profesionales y medios especializados su visión sobre la conexión entre vino y cocina.

El acto ha comenzado con una bienvenida a cargo del vicepresidente de la Cámara de Valladolid y patrono de la Fundación Escuela Internacional de Cocina de Valladolid, Javier Labarga, que ha destacado los 15 años que cumple este 2026 el centro y que en este tiempo "ha logrado situarse como centro de referencia en formación gastronómica en España".

Además, Labarga explicó que se inicia una etapa en la que la Escuela busca "crecer, consolidarse y mirar al futuro, con una oferta formativa diseñada para un sector que necesita cada vez más talento, especialización y visión".

La directora académica de la formación enológica Almudena Alberca, que tiene el título de 'Master of Wine' --maestra del vino--, ha destacado que en la Escuela Internacional de Cocina apuestan por "la excelencia en la formación" y para ello adaptan la oferta formativa a "las necesidades del sector con nuevos formatos modulares".

Por su parte, el director académico de la parte gastronómica, el chef Luis Lera, que tiene una estrella Michelin en el restaurante Lera de Castroverde de Campos (Zamora), ha explicado que "en los vinos como en cocina tenemos que hablar de territorio, necesitamos que la gente se quede en Valladolid y venda lo bueno que tenemos a nivel formativo, enológico y gastronómico".

La cata ha contado con la participación de Diego González, coordinador del curso Maestría de Sumilleres y número 1 de 2025 en el Top 100 Sommeliers de España.

Además han contado con dos antiguos alumnos de este prestigioso curso como Dani Giganto, nombrado el año pasado como mejor sumiller de España en la International Wine Challenge, y Laura Rodríguez, que consiguió en 2025 colocarse en el selecto grupo como Certified de la Court of Masters Sommeliers.

Durante el evento se han degustado tapas elaboradas por los chefs docentes de la Escuela, como Óscar Herrero y Raúl del Moral.

La Escuela Internacional de Cocina de Valladolid tiene como objetivo llegar a todos aquellos que valoren la excelencia en la formación. Para ello Almudena Alberca, destacan las mismas fuentes, "lidera la formación enológica y Luis Lera la formación gastronómica del centro formativo".

Además, la mayoría de sus programas son bonificables a través de Fundae, lo que "facilita el acceso a la formación continua para profesionales y empresas del sector".

FORMACIÓN ENOLÓGICA

La Escuela Internacional de Cocina destaca por ser centro homologado por WSET, la certificación internacional "más reconocida en vinos y bebidas espirituosas, y ofrece cursos de los niveles WSET 1, 2 y 3 en vinos".

Su oferta académica incluye el Curso Internacional de Sumiller Profesional, que celebra su 21 edición, y la Maestría de Sumiller Profesional, que comienza su segunda edición.