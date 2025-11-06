La Escuela Municipal de Música celebra este sábado 'EMMVA GAMER: Música y Videojuegos' en la Cúpula del Milenio

La Banda y Coro EMMVA presentan 'EMMVA GAMER: Música y Videojuegos' en la Cúpula del Milenio - EMMVA

VALLADOLID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de Valladolid celebrará este sábado, 22 de noviembre, a las 19.00 horas, en la Cúpula del Milenio, su tradicional Concierto de Santa Cecilia, la cita "más emblemática" del curso en honor a la patrona de los músicos.

Bajo el título 'EMMVA GAMER: Música y Videojuegos', el Coro y la Banda EMMVA reunirán a más de un centenar de intérpretes para poner en pie un programa singular: un recorrido por algunas de las bandas sonoras más reconocidas de la historia de los videojuegos, reinterpretadas en versión sinfónica y coral.

Melodías que forman parte de la memoria colectiva de distintas generaciones se escucharán en directo en Valladolid, con la fuerza de una gran formación musical y la puesta en escena que caracteriza a los conciertos de Santa Cecilia en la EMMVA.

La propuesta supone también un reto formativo para los componentes de la Banda y el Coro EMMVA, que afrontan un repertorio exigente y diferente al habitual, y ofrece al público la oportunidad de descubrir cómo la música de los videojuegos --en muchos casos comparable en éxito a la cinematográfica-- adquiere una nueva dimensión en concierto.

La entrada es libre hasta completar aforo, con apertura de puertas a las 18.30 horas, según ha informado el Consistorio a través de un comunicado recogido por Europa Press.