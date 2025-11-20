La Escuela Municipal de Música de Valladolid celebra Santa Cecilia con un concierto de bandas sonoras de videojuegos

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de Valladolid (EMMVA) celebrará Santa Cecilia este sábado, 22 de noviembre, a las 19.00 horas, en la Cúpula del Milenio, con un concierto centrado en algunas de las bandas sonoras más influyentes del mundo del videojuego.

Con acceso libre hasta completar aforo y bajo el título 'EMMVA GAMER: Música y Videojuegos', la Banda y el Coro EMMVA ofrecerán un recorrido por obras que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones, desde grandes sagas de aventuras y rol hasta títulos de impacto global en distintas plataformas, según ha informado la escuela en un comunicado recogido por Europa Press.

El concierto reunirá a más de un centenar de músicos sobre el escenario de la Cúpula del Milenio, en un programa que permite "redescubrir melodías ampliamente reconocidas en un formato sinfónico preparado para esta celebración de Santa Cecilia".

La EMMVA plantea así un "encuentro entre tradición musical y repertorios actuales que conectan con públicos de distintos perfiles". La entrada es libre hasta completar aforo.