La Escuela de Música de León celebra Santa Cecilia este fin de semana con diferentes propuestas

Cartel del concierto que ofrecerá Lion's Black Roars en el Teatro San Francisco de León con motivo de la festividad de Santa Cecilia. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de León celebrará este fin de semana Santa Cecilia, patrona de la música, con una programación que incluye un concierto de pandereta, una muestra de viento y la actuación de la Asociación Musical Black Lion's Roars.

La Escuela, que se fundó en 1999, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de León y de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural y tiene como objetivo la formación en los ámbitos de la música, la danza y el teatro.

En la actualidad cuenta con 1.300 personas inscritas distribuidas en las áreas de música clásica, moderna y tradicional; danza clásica, contemporánea y española y talleres de artes escénicas. Estas enseñanzas permiten la inscripción a partir de los cuatro años, sin límite de edad, dando cabida a todas las personas interesadas en disfrutar de este tipo de disciplinas.

Además, cuenta con 1.500 escolares que participan en 24 aulas corales y 40 talleres de teatro que la Escuela ofrece en distintos centros escolares de Educación Primaria y Secundaria del municipio, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La Escuela abarca una amplia gama de áreas artísticas, tocando todos los géneros musicales: clásico, moderno y tradicional, junto a la danza y las artes escénicas. Para completar estas áreas cuenta con agrupaciones musicales y la banda del CHF.

Como novedad, en el nuevo curso 2025/2026 la Escuela Municipal ha incorporado dos nuevas especialidades: clarinete y trompeta, dotando al área de música clásica de 17 disciplinas. En total, el centro cuenta con más de 30 modalidades, lo que lo posiciona como "referente", ofreciendo una educación integral y diversa para todos los niveles.

PROGRAMACIÓN

Para celebrar y dar a conocer su potencial artístico, la Escuela ha organizado una programación en honor a Santa Cecilia, que se desarrollará todo el fin de semana. Este viernes tendrá lugar la audición de pandereta leonesa a las 19.30 horas en el salón de actos del Ayuntamiento de León, con entrada libre hasta completar aforo.

Ese mismo día, a las 20.00 horas, la agrupación musical Black Lion's Roars dará un concierto en el Teatro San Francisco con acceso libre hasta completar aforo, aunque se precisará de entradas que podrán recogerse una hora antes del evento en el teatro. El grupo presentará su nuevo álbum, 'We Will Sprock You', en el que fusiona pop, rock y soul.

Para finalizar, el sábado día 22 la agrupación de viento Boreas, dirigida por Eva del Río, dará un concierto en el salón de actos Alfonso V a las 19.00 horas.