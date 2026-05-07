Las escuelas municipales de Música y Arte de Ávila abrirán el plazo de inscripción para el próximo curso el día 18

ÁVILA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila abre el próximo 18 de mayo el periodo de solicitud de plaza para el próximo curso escolar 2026/2027 en las escuelas municipales de Música (Emmav) y de Arte (Earte).

Coincidiendo con la apertura del plazo de solicitud, la Escuela Municipal de Música de Ávila 'Sebastián de Vivanco' ha organizado varias sesiones de puertas abiertas el mismo día de apertura de plazo y el martes 19 a las 15.30 y las 19.00 horas; el 20 a las 17.45 y las 19.30 horas y el jueves 21 de mayo a las 19.00 horas.

En todos los casos, se realizará una visita guiada a la escuela con una duración aproximada de 45 minutos. Para participar en ellas, no es necesario inscribirse sino que basta con acudir al centro a una de las horas propuestas, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

Hasta el 9 de junio, se podrá solicitar plaza en la Escuela Municipal de Música, tanto en la Secretaría del centro, en horario de mañana (lunes, miércoles y viernes, de 09 a 13 horas), como en el Registro municipal, bien de forma presencial bien a través de la sede electrónica (sede.avila.es).

Una vez concluido el plazo de inscripción, se realizará un sorteo para establecer el orden de adjudicación de plazas y se publicará un listado de las solicitudes aceptadas.

Con posterioridad, se publicarán en la web las listas de adjudicación de vacantes, momento en el que las personas admitidas deberán formalizar la matrícula en el plazo y forma que se establecerá en la web.

Finalmente, se publicará un listado de matrículas aceptadas y la lista de espera.

En el caso de aparecer en la lista de espera, la solicitud quedará activa hasta que haya una vacante o hasta que se abra un nuevo periodo de solicitud de plaza.