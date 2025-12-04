Una escultura de Fernando Ortiz corona la nueva rotonda del Puente de Los Leones en la capital leonesa

El alcalde de León, José Antonio Diez (izquierda) y el escultor Fernando Ortiz supervisan la instalación de la escultura del 'León rampante' en la glorieta del Puente de Los Leones de la capital leonesa. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una escultura de un león rampante de Fernando Ortiz corona desde este jueves la nueva rotonda del Puente de Los Leones, en la capital leonesa, con unas dimensiones de 3,2 metros de alto y 2,4 de ancho y un peso de 197 kilogramos.

La estructura está elaborada con hierro formado por varillas lisas de ocho y seis milímetros y tiene un acabado de chapa negra. Este león, que dará la bienvenida a aquellos que accedan a la ciudad por este puente, es obra del escultor leonés Fernando Ortiz, que la ha nombrado 'León rampante'.

Ortiz es soldador de profesión y es el autor de las esculturas y otras estructuras luminosas que decoran cada Navidad la localidad de Almanza. Además es creador de obras de arte como esculturas en material en forja de hierro y varillas de acero soldadas, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El alcalde de León, José Antonio Diez, acompañado por Fernando Ortiz, ha supervisado este jueves la instalación de esta escultura en la nueva glorieta, que se abrió al tráfico el pasado 20 de noviembre para dar solución a la gran afluencia de tráfico de la avenida Palencia, en concreto, en su intersección con la avenida Ingeniero Sáenz de Miera.

Esta solución proyectada por el Ayuntamiento ha aportado fluidez a la circulación y ha evitado los giros peligrosos y atascos que se producían en momentos puntuales en la zona.