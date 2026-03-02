La esencia de la obra de Picasso desde la Biblia se verá en la Catedral de Burgos hasta el 29 de junio

Doña Sofía, durante su visita a la inauguración de la expsoción. - TOMAS ALONSO / EUROPA PRESS

BURGOS 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La esencia bíblica, los orígenes cristianos del pasado del pintor español más universal, Pablo Ruiz Picasso, se pueden contemplar en la Sala Valentín Palencia de la Catedral de Burgos desde este martes 3 de marzo hasta el 29 de junio.

La jefa de Conservación de Pintura Moderna del Museo Thyssen, Paloma Alarcó, ha resumido la muestra "en la exaltación de aspectos como la maternidad".

La exposición es posible a través de la colaboración entre la Fundación Aline y Bernard Picasso, Fundación Consulado del Mar y el Cabildo de la Catedral y que ha inaugurado es la Reina Sofía. Alarcó ha destacado que es la primera vez que se realiza una exposición de Picasso en una catedral. Sin embargo, el artista malagueño cuenta con una faceta "poco conocida" en el ámbito religioso.

De hecho, Picasso, ha recordado, "no era creyente" e incluso se "rebeló" contra la cultura católica. No obstante, Alarcó ha destacado que la obra de Picasso está "marcada por el humanismo" y la "trascendencia, pero alejada del dogma".

'Raíces bíblicas' se articula a través de "seis capítulos temáticos" que muestran el modo en que el artista "se valió la iconografía cristiana para plasmar determinados interrogantes personales y artísticos". Es una muestra de 44 obras de Picasso de las que 31 son de la colección de la Fundación Almine y Bretrand Ruiz Picasso. Las otras 13 proceden del Museo de Reina Sofía, Picasso Málaga, Thyssen Bornemisza, París, Montserrat y Barcelona, más una colección particular.

Tanto Alarcó como Ruiz Picasso han subrayado que el mundo picassiano se presenta como una sucesión de "arquetipos bíblicos de evocación religiosa, entrelazados con una temática laica y profana". En la muestra "se exalta la maternidad y la feminidad". La muestra invita a meditar sobre la "transitoriedad de la vida; denuncia la violencia y el dolor de la guerra, reflexiona sobre la muerte y la identidad y transmite un mensaje de esperanza".

Ruiz Picasso ha subrayado que su abuelo es "el principal protagonista" de la experimentación artística del siglo XX, pero "nunca dejó de volver la vista hacia la tradición en busca de inspiración y saber".

La transgresión vanguardista y el impulso secularizador de la era moderna no le impidieron recobrar "las fuentes ancestrales de la cultura occidental", tanto los mitos clásicos grecorromanos como la herencia sacramental judeocristiana.

EL PICASSO 'BURGALES'

Pablo Ruiz Picasso estuvo una vez en Burgos, fue en 1934, un viaje de incógnito. Se sabe porque siempre "ha documentado" la presencia de Picasso en su vida, ha destacado su nieto Bertrand Ruiz Picasso quien ha destacado que "todas las fotos son momentos importantes". La de Burgos es una instantánea con su mujer Olga y su hijo Paulo.

No se sabe más de aquella visita porque "no hay hemeroteca" que recoja más información; se sabe que estuvo antes en San Sebastián, ciudad en la que le descubre Jiménez Caballero y organiza una cena a la que asiste el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Pasó después a Madrid, de cuya estancia también se sabe poco más y a Toledo, como ha apuntado Alarcó.