'La esfera del agua' acerca a Soria una mirada científica, ecológica y social sobre el valor de este recurso

Gloria Gonzalo y Javier Gil presentan la exposición - AYUNTAMIENTO DE SORIA

SORIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'La esfera del agua' acerca al Palacio de la Audiencia de Soria una mirada científica, ecológica y social sobre el valor de este recurso. La muestra puede visitarse en la Sala B del Teatro Palacio de la Audiencia hasta el 30 de septiembre, de martes a sábado, de 12.00 a 14.00 y de 19.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 12.00 a 14.00 horas.

La concejala de Cultura, Gloria Gonzalo, y Javier Gil, representante de la Fundación Pedro Navalpotro, han presentado este martes esta propuesta divulgativa que invita a conocer el agua desde distintas perspectivas. La muestra insta a reflexionar sobre su importancia como recurso esencial y sobre las desigualdades que todavía existen en el acceso al agua y al saneamiento.

'La esfera del agua' está organizada por la Fundación Pedro Navalpotro, con la participación del CSIC y Aqualogy y la colaboración del Ayuntamiento de Soria.

APROXIMACIÓN AL AGUA

Gloria Gonzalo ha agradecido la colaboración de la Fundación Pedro Navalpotro y ha destacado el carácter transversal de una exposición que "permite aproximarse al agua desde una perspectiva científica, ecológica y, sobre todo, social". La concejala ha animado a la ciudadanía a visitar una propuesta estructurada en dos grandes ámbitos, dedicados al agua y la ciencia y al agua y la sociedad.

La exposición, impulsada por el CSIC y Aqualogy, se inauguró originalmente en 2013 con motivo del Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua. Su llegada a Soria se enmarca en las actividades organizadas con motivo del 20 aniversario de la Fundación Pedro Navalpotro y completa las acciones de sensibilización desarrolladas durante este año.

CICLO Y REGENERACIÓN

Javier Gil ha explicado que la muestra permite profundizar "de una manera más científica en el ciclo y la regeneración del agua, su utilización y la necesidad de realizar un consumo responsable". Esta vertiente complementa otras iniciativas de sensibilización desarrolladas por la Fundación desde perspectivas más artísticas. La muestra dedica una especial atención a las consecuencias sociales de la falta de acceso al agua.

Gil ha recordado que disponer de agua corriente para beber, mantener unas condiciones adecuadas de higiene y garantizar el saneamiento "sigue siendo un auténtico lujo en numerosos lugares del mundo". "Esta carencia tiene además consecuencias que van mucho más allá del abastecimiento", ha matizado.

Así, en comunidades donde el agua se encuentra a kilómetros de distancia, son frecuentemente mujeres, niñas y niños quienes deben recorrer largas distancias para recogerla, una tarea que consume horas cada día y que puede repercutir directamente en su escolarización, salud y oportunidades.

Precisamente, la Fundación Pedro Navalpotro tiene entre sus principales objetivos desarrollar proyectos que permitan acercar el agua a poblaciones que carecen de ella y mejorar las condiciones de abastecimiento y saneamiento.

Gil ha detallado algunos de los proyectos desarrollados recientemente. La Fundación ha finalizado una actuación de recogida de agua en el Sáhara y trabaja en un proyecto para construir un pozo en Guinea-Bissau. En el Congo, a través de la Fundación Recover, participa en la mejora de las canalizaciones de un hospital, una actuación que beneficia tanto a pacientes como a la población que utiliza el centro sanitario.

También se ha completado recientemente la construcción de otro pozo en Kenia, un proyecto ejecutado en un breve periodo de tiempo y que cuenta con más de un millar de beneficiarios directos. La Fundación ha subrayado que estas actuaciones constituyen aportaciones concretas para mejorar las condiciones de vida de distintas comunidades, aunque el problema global de acceso al agua potable y al saneamiento continúa siendo de enorme magnitud.