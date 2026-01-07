El Espacio Joven 'La Clave' de Soria cerró 2025 con más de 4.300 usuarios

SORIA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Joven 'La Clave' del Ayuntamiento de Soria ha cerrado el año 2025 con un balance positivo en la asistencia y uso de las instalaciones tras registrar más de 4.300 usuarios que han pasado por el centro.

Los datos que se desprenden de la memoria anual avalan al recurso municipal, dependiente de la Concejalía de Juventud, como un "centro de referencia" para la juventud soriana, según ha informado el Ayuntamiento de Soria en un comunicado recogido por Europa Press.

Este Espacio Joven ha contabilizado la inscripción de 460 nuevos socios en el ejercicio anterior, si bien han sido más de un millar los que ha usado las instalaciones para realizar alguna actividad dirigida, como cursos, talleres, salidas o 'master class'.

Además, aproximadamente 3.000 jóvenes han acudido al Espacio Joven, sobre todo para disfrutar del ocio y tiempo libre durante los fines de semana, aunque también lo han usado para trabajar y estudiar.

Igualmente, se han reservado salas un total de 26 veces para realizar distintas actividades y se ha facilitado el préstamo de material en cuatro ocasiones.

Estos datos indican que han pasado por el Espacio Joven más de 4.330 jóvenes a lo largo de 2025. En total, han acudido al Espacio Joven para realizar talleres y otras actividades puntuales 902 participantes.

Por otro lado, dentro del programa de actividades con otras asociaciones o entidades, han participado 112 jóvenes, mientras un total de 90 ha disfrutado de salidas y excursiones culturales.

ASOCIACIONES Y ENTIDADES

El Espacio Joven también es un recurso de referencia para que asociaciones, entidades y otras organizaciones conozcan las instalaciones, ha recordado el Ayuntamiento. En este sentido, lo largo del año han visitado el centro un total de 94 jóvenes, de edades comprendidas entre los 17 y los 35 años.

Otro dato relevante ha sido el aumento del número de participantes en las actividades formativas, con más de 880 jóvenes los asistentes a los más de 130 talleres ofertados.

Además, ha aumentado el número de jóvenes que se acercan al Espacio Joven, sobre todo los fines de semana, en concreto durante el curso y algunos periodos festivos, donde se ha abierto en horario de mañana y tarde.

La franja de edad más prolífica se ha situado entre los 12 y 16 años, en cuanto a asistencia y participación en actividades de ocio.