El Espacio Joven de Parquesol de Valladolid contará con cine, sala croma, espacios de ensayo y un auditorio

El equipo de Gobierno liderado por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto a los representantes del Estudio Pereira-Royo que ha realizado el proyecto del Espacio Joven de Parquesol. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una propuesta del estudio madrileño Pereira-Royo Arquitectos S.L. ha ganado el Concurso de Ideas del Ayuntamiento de Valladolid para elegir el proyecto del Espacio Joven de Parquesol, un espacio que se prevé empezar a construir en 2028 junto al Centro de Vida Activa y contará con espacios novedosos como un cine, una sala croma, espacios de ensayo insonorizados y un auditorio.

El proyecto, presentado bajo el lema 'Espectadores del Pisuerga', se ha impuesto entre 20 propuestas "muy interesantes" recibidas de estudios de toda España, que han sido analizadas por un jurado presidido por el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, técnicos del Ayuntamiento y miembros del Colegio de Arquitectos.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presentado este jueves, 17 de septiembre, la propuesta seleccionada y ha destacado su "adecuada integración urbana y paisajística" en la zona, ya que el proyecto se "adapta" a la pendiente del terreno en el que se construirá el edificio mediante una disposición escalonada de volúmenes de geometría contenida y materialidad de pétreos.

Asimismo, ha puesto en valor que tiene en cuenta las funcionalidades, con espacios interiores polivalente enriquecidos con variaciones de altura e iluminación cenital y espacios con coherencia, de manera que podrá albergar actividades formativas, culturales, participativas o de ocio, entre otras.

El alcalde ha asegurado que se construirá así un espacio que dará "respuesta" y será un "centro de referencia" para los jóvenes de este barrio, donde alrededor del 22 por ciento de los habitantes son personas de entre 14 y 35 años.

Como novedades en el proyecto, a diferencia de lo dispuesto en los otros dos espacios jóvenes de la ciudad, el Espacio Joven Sur y el Espacio Joven Norte, el de Parquesol incorporará una sala 'Espacio cine: sala croma', concebida para el desarrollo del cine y las artes escénicas.

Asimismo, contará con entre cuatro y seis salas de ensayo insonorizadas y climatizadas, con acceso independiente y cerradura con código, que permitirán su uso fuera del horario general del centro.

Además, albergará un salón de actos polivalente con aforo para 250 personas sentadas, escenario y sonido adaptado para discapacidad auditiva; un espacio coworking con entrada independiente; salas de asesoría legal, laboral, psicológica, de vivienda y afectivo-sexual; salas multiusos para talleres y cursos; una sala con cocina profesional; dos salas de estudio; una sala de exposiciones, zona exterior ajardinada y conexión wifi de gran capacidad apta para retransmisiones en streaming.

Por su parte, los representantes de Estudio Pereira-Royo Arquitectos han manifestado su "entusiasmo" por haber sido seleccionados y han subrayado que en su propuesta han querido "tirar de la memoria histórica y geográfica" del lugar donde se situará el inmueble, un cerro, y, además, "traer el Pisuerga al edificio".

Igualmente, han apuntado, han querido "conectar las diferentes capas de la ciudad" y proponer un edificio que sea "útil" para la gente de Valladolid, a cuyo Ayuntamiento han agradecido la celebración del concurso: "Queremos revindicar este tipo de concurso que consiguen que realmente se hagan edificios transformadores para las ciudades".

La selección de este proyecto ha supuesto una inversión de 225.647 euros (IVA incluido) en concepto de redacción del mismo y dirección de la obra, una cantidad que se desgrana en 20.000 euros destinados al Concurso de Ideas, 146.647 de redacción del proyecto -- que corresponde al estudio ganador--, y 78.976 euros para la dirección de obra.

SE PREVÉ EMPEZAR LAS OBRAS EN 2028

Sobre los "próximos pasos a seguir", el alcalde ha detallado que espera que a lo largo de 2027 se desarrolle la redacción definitiva del proyecto y, posteriormente la licitación, todo para que en 2028 se ejecute la construcción. No obstante, ha recordado que las fechas pueden verse afectadas porque "el tiempo se va como agua entre las manos" y ha indicado, asimismo, que la inversión total de la construcción no se podrá conocer hasta tener la redacción final.

Carnero ha remarcado el compromiso del Ayuntamiento con los jóvenes de la ciudad, que ascienden a 64.000, y ha celebrado que ya se tenga este proyecto para el que será el tercer Espacio Joven del núcleo urbano, después del Espacio Joven Sur (inaugurado en 2006 y ubicado en el antiguo matadero) y del Espacio Joven Norte (que abrió en 2020 en el barrio de La Rondilla). Estos lugares han registrado 54.704 usuarios entre el 1 de enero de 2025 y el 14 de septiembre de 2026.

Tras la conclusión del Concurso de Ideas para el Espacio Joven de Parquesol, el Ayuntamiento recurrirá a otro concurso del mismo tipo para elegir el proyecto de la pasarela que unirá el municipio con Arroyo de la Encomienda, la cual se situará en la ciudad en el barrio de Santa Ana.

En el caso del concurso del Espacio Joven de Parquesol, además del proyecto ganador, se ha reconocido el trabajo realizado en otras propuestas. Así, se ha otorgado un segundo premio a 'Telón de Fondo', de Valencia; un tercer premio a 'El Espíritu de la Colmena', de Madrid; y dos accésits, uno a 'Plató Flexible', de Valladolid, y otro a 'El Gran Plató', de Madrid). Igualmente, se han realizado tres menciones a 'Horizonte', de Madrid, y 'FOS/Kinesis' y 'Entreacto', ambas de Valladolid.