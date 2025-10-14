Espacio Vías DE de León acoge el 23 de octubre una jornada de cine europeo organizada por Eurodesk

LEÓN 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Espacio Joven Vías acoge el próximo 23 de octubre una jornada de cine europeo organizada por Eurodesk León en el marco de la iniciativa 'Time to move'.

La actividad consistirá en la proyección de un audiovisual sobre Eurodesk y también de cuatro cortos europeos y uno local, cuyo proceso de selección está ahora mismo en marcha, señala el Ayuntamiento a través de un comunicado.

Hasta el próximo 16 de octubre está abierto el plazo de admisión de trabajos, a través de la plataforma Filmmakers: https://filmmakers.festhome.com/festival/9795.

Además, durante la jornada se difundirán oportunidades europeas para los jóvenes leoneses. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Eurodesk es una red europea que ofrece un servicio integral de información y orientación a los jóvenes.

Entre las acciones que realiza están la búsqueda oportunidades sobre movilidad europea para el aprendizaje, la promoción de contenidos informativos de interés juvenil y la resolución individual de las consultas de los jóvenes, finaliza la información.