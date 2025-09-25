Espacios CyL Digital de la Junta alcanzan los 2.439 equipos informáticos para formar en competencias digitales

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha aprobado hoy, en Consejo de Gobierno, una inversión de 1.062.248 euros destinada a la adquisición e instalación de nuevo equipamiento informático en los Espacios CyL Digital. El contrato, con un plazo de ejecución de cinco meses, incluye el suministro, configuración y almacenamiento seguro de los equipos, que contarán con una garantía mínima de tres años.

En total, los Espacios CyL Digital se modernizarán con 331 portátiles para formación de usuarios, 49 portátiles para formadores y sus correspondientes 49 docking stations y 59 equipos All-in-One (pantalla y CPU en un solo dispositivo). Con esta actuación, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital da continuidad al esfuerzo inversor en recursos tecnológicos para acercar la formación digital a toda la ciudadanía.

El objetivo de la Junta es poner la tecnología al servicio de las personas, dando respuesta a sus necesidades y generando oportunidades en todo el territorio. Este nuevo equipamiento refuerza los Espacios CyL Digital como referencia en la formación gratuita en competencias digitales, clave para reducir la brecha digital en Castilla y León.

El programa CyL Digital se ha consolidado como la principal red pública de formación y asesoramiento tecnológico de Castilla y León, con más de 134.000 usuarios presenciales registrados y 70.000 de teleformación, a través de actividades que permiten mejorar la capacitación digital de ciudadanos, autónomos, micropymes, jóvenes, mayores o personas en situación de vulnerabilidad.

El programa CyL Digital cuenta actualmente con nueve Espacios CyL Digital en las capitales de provincia y 335 centros asociados distribuidos en municipios de las nueve provincias de la Comunidad, cumpliendo con el objetivo de legislatura. Para hacerlo posible, la Junta ya había adquirido y cedido cerca de 2.000 portátiles a ayuntamientos y asociaciones locales, además de poner en marcha cinco aulas móviles que permiten llevar formación en competencias digitales a los municipios sin centros asociados.

Este contrato está financiado por la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia-NextGeneration EU, Componente 19, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.