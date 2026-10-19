Especialistas de España y Chile analizarán el 24 y 34 de octubre en Palencia los retos de la arquitectura en tierra

Meeting Terra Ibérica - EUROPA PRESS

PALENCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Reconocidos especialistas de España y Chile se reunirán en Palencia los días 23 y 24 de octubre en la novena edición del Meeting Terra Ibérica para abordar la vivienda de protección pública en tierra, la bioconstrucción en emergencias climáticas y la aplicación contemporánea de este material en equipamientos públicos.

El encuentro, organizado por la delegación en Palencia del Colegio Oficial de Arquitectos de León y la Diputación de Palencia, incluirá conferencias, una mesa de debate, una ruta por la comarca del Cerrato, la presentación de la publicación 'España en tierra. Arquitecturas contemporáneas' y una visita a su exposición homónima.

La jornada del viernes 23 arrancará en el salón de actos del Palacio Provincial con la ponencia de Àngels Castellarnau sobre seis viviendas de protección pública en Palma de Mallorca. A continuación, Arturo Jiménez Viera expondrá los trabajos de conservación en el Templo de Millones de Años de Tutmosis III en Luxor (Egipto).

La representación internacional contará con el chileno Camilo Giribas, quien analizará la obra de Magdalena 'Cuca' Gutiérrez en el desierto de Atacama. Asimismo, Félix Jové ofrecerá una charla sobre las técnicas constructivas en la baja Casamance (Senegal), mientras que Eva Testa, Pilar Diez y Àngels Castellarnau detallarán los impactos del congreso SIACOT España 2026.

Por la tarde, Enrique Sevillano intervendrá con una ponencia sobre el uso del adobe en Somalia ante crisis humanitarias y Pablo López-Presa tratará la construcción con tierra desde la administración pública. La sesión concluirá con la presentación del libro y la posterior visita a la muestra en la Fundación Díaz-Caneja, además de la mesa redonda 'Construir con tierra como respuesta a los retos actuales'.

Finalmente, el sábado 24 de octubre la organización ha programado una ruta gratuita por localidades del Cerrato como Palenzuela y Torquemada para dar a conocer ejemplos representativos de esta arquitectura tradicional, previa inscripción por correo electrónico.