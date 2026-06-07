El espectáculo multimedia sobre la Controversia de Valladolid se proyectará en San Pablo los días 12 y 13 de junio

Promoción del espectáculo multimedia que se proyectará en la fachada de San Pablo de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo multimedia sobre la Controversia de Valladolid se proyectará finalmente en las noches de los próximos viernes y sábado, 12 y 13 de junio, sobre la fachada de la iglesia de San Pablo de la capital vallisoletana.

Según han informado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, el público podrá disfrutar del espectáculo de manera gratuita los días 12 y 13 de junio con tres pases por jornada, a las 22.30, 23.00 y 23.30 horas, y una duración aproximada de 15 minutos cada uno.

Esta propuesta histórica, patrimonial y tecnológica forma parte de los actos del 475 aniversario de la Controversia de Valladolid que se desarrolló durante los años 1550 y 1551 en la ciudad.

El espectáculo, que inicialmente se anunció para el pasado mes de diciembre de 2025 se pospuso entonces y se exhibirá finalmente los próximos 12 y 13 de junio en la Plaza de San Pablo.

La histórica fachada de la Iglesia de San Pablo, uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, se convertirá "en un gran lienzo monumental de más de 600 metros cuadrados" sobre el que se proyectará un innovador espectáculo audiovisual que permitirá acercar al público "uno de los acontecimientos más relevantes de la historia del pensamiento y los derechos humanos".

Cada una de las dos jornadas contará con tres pases gratuitos, previstos para las 22.30, 23.00 y 23.30 horas, con una duración aproximada de quince minutos cada uno. La propuesta artística combinará videomapping arquitectónico, animación digital, música original y una narración a cargo del actor Ramón Langa, para ofrecer una experiencia inmersiva que recorrerá los principales episodios de la Controversia de Valladolid y pondrá en valor "las ideas y principios universales que surgieron de aquel histórico debate".

El espectáculo propondrá, "además, un viaje de luz, espiritualidad e historia que trasladará al espectador a Valladolid en el siglo XVI, cuando la ciudad era corte de reyes y corazón de un imperio".

A través de una "cuidada combinación de luz, color, música y arte digital", la proyección recreará el contexto histórico en el que tuvo lugar "uno de los debates más trascendentales de la historia del pensamiento occidental".

Mediante un lenguaje visual contemporáneo, el espectáculo promete "conectar pasado y presente, invitando a reflexionar sobre conceptos como la dignidad humana, la justicia y los derechos fundamentales".

El proyecto aprovechará las posibilidades de las técnicas más avanzadas de videomapping para integrar la riqueza ornamental de la fachada de San Pablo dentro de la propia narrativa visual, haciendo del monumento un elemento protagonista del relato.

Está organizado por el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Agencia de Innovación y la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, y cuenta con el patrocinio de la Junta de Castilla y León. Ha sido diseñado y ejecutado por 'Xtrañas Producciones' en colaboración con Holp Studio.

PROGRAMACIÓN SOBRE LA CONTROVERSIA.

Las mismas fuentes han explicado que la programación conmemorativa continuará durante los próximos meses con propuestas culturales, divulgativas y académicas. El ciclo de conferencias 'Protagonistas de la Controversia', que se celebra en el Círculo de Recreo, continuará el 9 de junio con la charla dedicada a Juan Ginés de Sepúlveda, impartida por Miguel Anxo Pena González (Universidad Pontificia de Salamanca).

La programación se completará con las conferencias sobre Bartolomé de las Casas el 22 de septiembre; Francisco Tenamaztle, el 6 de octubre, La Leyenda Negra, el 3 de noviembre y 'Los debates de la Controversia' el 1 de diciembre, a cargo de destacados especialistas de universidades españolas e internacionales.

Además, el programa incluirá durante el mes de septiembre una exposición en el Archivo Municipal acompañada de talleres didácticos para público infantil y la edición de un catálogo, y otra de plastihistoria en la Sala de Exposiciones de San Benito.

También habrá un congreso internacional previsto para el mes de noviembre y la inauguración de la futura "Plaza de la Controversia", actuaciones que como ha insistido el Ayuntamiento cuentan con la "especial implicación" de la Junta de Castilla y León.

La conmemoración se completará con nuevas acciones divulgativas y culturales, entre ellas un podcast y un ciclo de cine online en colaboración con CaixaForum, así como la publicación de las actas del Congreso Hispano-Italiano, del Congreso de Antropología y del cómic ilustrado por Jesús Redondo.

La Controversia de Valladolid, celebrada entre 1550 y 1551, fue uno de los debates más trascendentales de la historia sobre los derechos humanos y la dignidad de los pueblos indígenas del Nuevo Mundo. Convocada por el rey Carlos I, tuvo lugar en el Real Colegio de San Gregorio de Valladolid, junto a la emblemática iglesia de San Pablo, convirtiendo a la ciudad en el escenario de una de las primeras grandes discusiones éticas y jurídicas de la Edad Moderna.

En ella, Bartolomé de las Casas defendió la igualdad y los derechos de los indígenas frente a las tesis de Juan Ginés de Sepúlveda, que justificaban la conquista y su sometimiento.

Este acontecimiento histórico se considera, según el Consistorio, que "sitúa a Valladolid como un referente universal en la defensa y el debate sobre los derechos humanos".