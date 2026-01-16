La espera media para entrar en quirófano en CyL se sitúa en 87 días, 57 menos que al inicio del mandato

Archivo - Quirófano - HOSPITAL 12 DE OCTUBRE - Archivo

VALLADOLID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La demora media estructural para ser intervenido quirúrgicamente en los hospitales públicos de Castilla y León se situó en 87 días a 31 de diciembre de 2025, lo que supone 57 días menos (39,6 por ciento menos)respecto a los 144 registrados en diciembre de 2021, un según el último balance trimestral de listas de espera en los hospitales de Sacyl.

En total y según los datos difundidos este viernes por la Consejería de Sanidad, el número de pacientes en lista de espera quirúrgica estructural a finales de año 2025 llegó a 24.786, frente a los 42.107 de diciembre de 2021, lo que supone un descenso del 41,1 por ciento a lo largo de la legislatura.

Sanidad ha precisado que ocho de los catorce hospitales de Sacyl tienen una demora media inferior al global de 87 días y ha destacado el caso del Complejo Asistencial Universitario de Palencia, con 34 días, y el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, con 38.

Por especialidades, las que más pacientes sumaron en el último trimestre de 2025 para una intervención son traumatología, con 7.647; cirugía general y digestivo, con 4.304, y oftalmología, con 3.759. Por su parte, las que tienen menos pacientes son cirugía cardiaca, con 114, y cirugía torácica, con 78 pacientes.

Por diagnósticos, los cuatro procesos con mayor número de pacientes en espera de intervención a 31 de diciembre de 2025 fueron cataratas (2.709 pacientes), hernia inguinal (1.116), artrosis de rodilla (1.044), y deformidades adquiridas de los dedos (930).

En cuanto al criterio de prioridad para ser intervenido, "uno de los parámetros más importante a la hora de analizar las listas de espera", recuerda Sanidad, en el nivel 1, con indicación clínica de ser operados antes de 30 días dada su patología, hay 738 pacientes con una demora media de 12 días y ningún paciente ha superado los 30 días en la fecha de corte, aseveran las mismas fuentes.

En prioridad 2 (máximo idóneo de 90 días para pasar por quirófano) había 4.057 pacientes con una demora media de 74 días mientras que en prioridad 3 -plazo hasta 180 días- se han registrado 19.991 pacientes, con una demora media de 93 días.

CONSULTAS EXTERNAS

En cuanto a los datos referidos a demoras para una consulta externa hospitalaria, el balance a final de diciembre de 2025 cifra en 89 días la espera media estructural con un total de 185.367 consultas externas en espera estructural.

Por último, el número total de pruebas pendientes en técnicas diagnósticas en los hospitales de Sacyl alcanza las 2.948 pruebas pendientes en TAC; 4.115 en resonancia magnética; 10.479 ecografías y 464 mamografías pendientes.

Esto supone que la espera media estructural de los pacientes pendientes de pruebas diagnósticas a 31 de diciembre es de 49 días de demora media en el TAC, 80 para la resonancia magnética, 118 para ecografía y 42 para las mamografías.