El Espinar (Segovia) rinde homenaje a su expárroco Jesús Torres con las jornadas 'Kupfunana'

El alcalde del Espinar, Javier Figueredo, durante su intervención, con la teniente de alcalde Esther Barreno y el vicepresidente de Kupfunana, Tomás Cond.E - DIPUTACIÓN

SEGOVIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Estación de El Espinar celebrará del 22 al 24 de mayo las primeras jornadas Kupfunana Memorial Jesús Torres, un ciclo de actividades solidarias y de sensibilización destinadas a honrar la memoria de quien fuera párroco de la localidad y a dar a conocer la labor de la ONG Kupfunana en Mozambique.

La iniciativa ha sido presentada por el alcalde de El Espinar, Javier Figueredo; la teniente de alcalde del municipio, Esther Barreno, y el vicepresidente de la ONG, Tomás Conde.

Figueredo ha subrayado el peso que Jesús Torres tuvo tanto en El Espinar como en el conjunto de la provincia y ha recordado que "fue una persona muy querida en el municipio y en la provincia" y que dejó un legado "de cooperación y ayuda a las personas más vulnerables", para subrayar que es "importante" que continúe entre las nuevas generaciones.

Barreno ha explicado que el propósito central del encuentro es "dar continuidad al compromiso y el trabajo en torno a la sanidad y la educación de la comunidad mozambiqueña iniciado hace décadas por Jesús Torres". Según ha explicado Tomás Conde, las jornadas toman su nombre del espíritu que el sacerdote impulsó y que en lengua mozambiqueña puede traducirse como "ayudarse unos a otros", un concepto que la ONG ha hecho bandera de su misión.

El programa se inicia el viernes 22 de mayo con una primera acción de sensibilización dirigida al alumnado del colegio de La Estación. Se incluya también un aperitivo solidario y proseguirá en el parque Jesús Torres Bravo con una fiesta de la lectura, con textos dedicados al párroco espinariego, un tardeo con ritmo africano y la actividad denominada 'Buscando a Jesús entre las estrellas', organizada por la Asociación Hespérides, con la que se cerrará esa primera jornada.

El sábado 23 de mayo se realizará un mural colaborativo, mientras que a lo largo de la jornada se celebrará una misa memorial presidida por Jorge Pinho, discípulo mozambiqueño de Jesús Torres, y una nueva acción de sensibilización. La tarde contará con una cata organizada por Alimentos de Segovia, la marca agroalimentaria de la Diputación de Segovia, que ha confirmado su participación en el evento durante la que se degustará jamón de la provincia. La jornada concluirá en el auditorio Menéndez Pidal con la representación 'El último, que apague la luz', obra protagonizada por Emma Ozores, para la que se habilitará una venta de entradas a beneficio de la ONG.

El domingo 24 de mayo completará el programa con una marcha por la Reserva de la Biosfera, actividad para la que se requiere inscripción previa, y con acciones de promoción de la organización en la localidad. Quienes no puedan acudir presencialmente pero quieran contribuir a la causa dispondrán de una fila cero habilitada al efecto.

La adquisición de entradas para el espectáculo teatral y la inscripción a la marcha dominical podrán realizarse en el Ayuntamiento de El Espinar los días 15, 19 y 20 de mayo, así como durante el propio transcurso de las jornadas o en el auditorio el mismo día de la representación. A lo largo del fin de semana también será posible hacerse socio de la ONG Kupfunana.

PRIMERA EDICIÓN

Las jornadas suponen la primera edición de un evento que sus organizadores conciben como punto de encuentro entre la memoria local y la proyección internacional de una labor humanitaria que Jesús Torres inició hace décadas en el sureste africano. La implicación de la Diputación de Segovia a través de Alimentos de Segovia y la presencia de una figura del ámbito cultural como Emma Ozores confieren al encuentro una dimensión como referente de solidaridad en la provincia.

Como ha explicado su vicepresidente, la actividad de Kupfunana en Mozambique se articula en torno a dos ejes principales. El primero es la atención sanitaria: la ONG ha impulsado centros de salud que ofrecen asistencia médica básica -vacunación, cura de heridas y lesiones, seguimiento de embarazadas- en zonas donde el acceso a cualquier tipo de cuidado obliga habitualmente a desplazamientos de horas. El segundo eje es la educación: la organización ha formado a personas nativas que actualmente ejercen como educadores en pueblos y áreas rurales, acercando la enseñanza a comunidades que de otro modo carecerían de ella.

La mirada de la ONG apunta ahora a un paso más ambicioso. Desde El Espinar se ha empezado a planificar el envío a Mozambique de maestros en oficios -carpinteros, albañiles y otros artesanos- con el objetivo de transmitir esos conocimientos a la población local. La idea es que sean los propios nativos quienes, una vez formados, continúen desarrollando las infraestructuras y mejorando las condiciones de vida de sus comunidades de forma autónoma.