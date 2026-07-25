Estabilizado el incendio de Brieva (Segovia), que comenzó el día 20, tras calcinar casi 5.000 hectáreas

Rebajado a IGR-0 el incendio de Brieva (Segovia). - JCYL

SEGOVIA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha informado este sábado de que se ha dado por estabilizado el incendio que comenzó el pasado lunes 20 en Brieva (Segovia) y que afecta principalmente a la comarca del Pirón, con una superficie calcinada de casi 5.000 hectáreas, según datos de la plataforma de incendios Inforcyl.

En concreto, el fuego habría afectado a un total de 4.998 hectáreas, de ellas 949 de masa arbolada, 483 de matorral, 841 de pasto, 888 hectáreas agrícolas y otras 1.835 que no se detallan.

En la mañana del viernes se rebajó a 0 el índice de gravedad al desaparecer las causas que motivaron su declaración como IGR-1, a la que había bajado el pasado miércoles después de haber sido declarado el IGR-2 el lunes a las 17.13, ante el peligro sobre varias poblaciones.

El incendio se originó a las 15.29 horas del pasado lunes por causas que se encuentran en investigación y en su momento llegó a obligar a desalojar ocho poblaciones de la provincia de Segovia.