Estabilizado el incendio de Soto de Cerrato y controlado el de Valdeolmillos (Palencia)

Incendio en Soto de Cerrato (Palencia).
Incendio en Soto de Cerrato (Palencia). - JCYL
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 20 julio 2026 10:53
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    PALENCIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El incendio forestal originado en Soto de Cerrato está estabilizado, si bien mantiene el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, mientras el de Valdeolmillos (Palencia) se encuentra controlado y ya en IGR 0.

   El fuego en Soto de Cerrato comenzó a las 15.37 horas del domingo 19 de julio y subió a gravedad 1 a las 18.36 horas, hasta que se ha dado por estabilizado a las 10.00 horas de este lunes, día 20, pero aún mantiene el IGR 1.

   Las causas de este incendio aún están en investigación y se cifran en 230 las hectáreas de superficie afectada, mientras una decena de medios aéreos y terrestres trabajan para extinguir el fuego, según datos de la plataforma de la Junta Inforcyl.

   Por otra parte, el fuego en Valdeolmillos se originó el domingo a las 16.18 horas y se elevó a nivel 1 a las 18.37, si bien se dio por estabilizado a las 22.30 horas del mismo día.

   La causa probable son negligencias y por el momento se estima afectada una superficie de 110 hectáreas, mientras cinco medios trabajan aún en la zona para extinguir el incendio.

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