Estabilizados todos los frentes del incendio de La Tejera (Zamora), que afronta la noche con "moderado optimismo"

Incendio de La Tejera (Zamora). - JCYL

ZAMORA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El operativo del incendio forestal originado en La Tejera (Zamora) ha logrado estabilizar todos los frentes, aunque con pequeñas zonas calientes en la parte portuguesa, mientras enfrenta esta noche con "moderado optimismo".

El director técnico de extinción del incendio de La Tejera, en Hermisende, José Luos Gutiérrez, ha subrayado que el trabajo desarrollado a lo largo de este domingo ha sido "muy efectivo" y ha combinado labores aéreas de defensa, sobre todo en las localidades portuguesas, con labores por tierra con maquinaria pesada.

Así, se ha conseguido estabilizar "todos los frentes", de manera que al final del día han quedado pequeñas zonas calientes solo en la parte portuguesa, en el entorno de las aldeas de Movimenta, Montouto y Dime.

Con la llegada de la noche, se espera que las condiciones mejoren y para la mañana de este lunes se limiten las labores a "control y pequeños remates". "Podríamos decir que las labores han sido muy efectivas y se afronta la llegada de la noche y la mañana siguiente con moderado optimismo", ha resumido el director de extinción.