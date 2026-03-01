Estaciones de esquí de San Isidro y Leitariegos (León) reciben a 10.831 personas el fin de semana con 29 pistas abiertas

Estación de Leitariegos, en León. - DIP LEÓN

LEÓN 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las estaciones leonesas de esquí de San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos han recibido a un total de 10.831 visitantes durante este fin de semana, marcado por las buenas condiciones meteorológicas y con 29 pistas abiertas y más de 20 kilómetros a disposición del público.

En total, en San Isidro se han registrado 8.107 personas y se han ofrecido 15,4 kilómetros esquiables, y ha sido el sábado el día de mayor afluencia con 4.256 visitantes.

En estas instalaciones se han ofrecido durante el fin de semana 16 pistas (cinco verdes, cuatro azules y siete rojas) así como diez remontes (cuatro telesillas, tres telesquís y tres cintas transportadoras), gracias a los espesores de entre 20 y 80 centímetros de nieve polvo.

Una vez más, el origen de quienes ha elegido esta estación para la práctica del esquí se sitúa en la propia provincia de León, así como del resto de la comunidad, en Asturias, Galicia y Portugal.

A ello se une que durante la semana se han contabilizado más de 1.700 escolares procedentes de las campañas de nieve de la Diputación de León.

En cuanto a la estación de Valle Laciana - Leitariegos, han sido 2.724 las personas que han pasado por sus instalaciones durante el fin de semana, y destacan el sábado, con 1.242 usuarios.

Estos días se han ofrecido once pistas alpinas, con dos verdes, siete azules, una roja y una infantil, que se unen a los seis remontes disponibles (tres telesquís, dos telesillas y una cinta transportadora). En total han sido 5,3 kilómetros esquiables, con nieve primavera de espesores de entre 20 y 100 centímetros.

Este fin de semana la estación se ha mantenido con más del 70 por ciento del dominio esquiable abierto, gracias en parte a las heladas nocturnas, que han mejorado considerablemente la calidad de la nieve a pesar de disminuir los espesores.

De lunes a viernes la afluencia ha sido de más de 1.000 personas, mayoritariamente de las campañas de nieve de Diputación, los grupos escolares concertados por las escuelas de esquí y las agencias que operan en la estación. Además, ha disfrutado de las instalaciones un grupo de esquí adaptado de Asprona Bierzo, que ha podido disfrutar de nuestras instalaciones.