Estafan casi 10.000 euros a una persona en León mediante el método del 'falso hijo en apuros' - GUARDIA CIVIL

LEÓN, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha esclarecido una estafa de 9.850 euros cometida mediante el conocido método del 'falso hijo en apuros', tras una investigación desarrollada por el Equipo @ de León en el marco de la operación 'Victoria'.

La investigación se inició en abril de 2025, cuando una persona denunció haber sido víctima de un engaño en el que los autores se hicieron pasar por su hija.

A través de mensajería instantánea, le comunicaron que su teléfono se había averiado y que, por ese motivo, contactaban desde un número diferente.

Los estafadores le indicaron que necesitaba realizar con carácter urgente una transferencia de 9.850 euros para hacer frente al pago de un crédito cuya vigencia finalizaba ese mismo día, para lo cual argumentaron que no podía efectuar la operación por la avería de su teléfono.

La víctima siguió las indicaciones recibidas y realizó desde la aplicación telemática de su entidad bancaria la transferencia por el importe solicitado.

Tras tener conocimiento de los hechos, los investigadores del Equipo @ León analizaron las comunicaciones mantenidas entre la víctima y los autores, además de realizar un seguimiento y rastreo del dinero transferido.

Las gestiones permitieron determinar la autoría de los hechos y poner a disposición de la Autoridad Judicial a una persona como responsable del fraude.