Ester Muñoz, sobre la lista más votada, defiende "mismas reglas para todos" y la necesidad de cambio de Gobierno

Ester Muñoz pide al electorado que no se confíe y vote masivamente "en defensa propia" porque "no hay nada hecho" - EUROPA PRESS

LEÓN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso y cabeza de lista a la Cámara Baja por León, Ester Muñoz, ha manifestado este viernes al ser preguntada si el PP defiende de que gobierne la lista más votada, que las reglas de juego deben ser las mismas para todos y ha abogado por la necesidad de cambio en el Ejecutivo central.

"En el Partido Popular defendemos que las reglas de juego sean las mismas para todos. Lo que no puede ser es que la izquierda nos intente meter su embudo cada vez que gobierna", ha apuntado, para añadir que en España tiene que haber un cambio para "ponerse otra vez en marcha y volver a funcionar".

Asimismo, ha explicado que el PP escuchará lo que digan los españoles en las urnas el 29 de noviembre y entonces verá qué es lo que quiere la población. "Hemos tenido cuatro elecciones autonómicas en el pasado año, en este año y los españoles han sido muy claros: quieren gobiernos de derechas liderados por el Partido Popular y le han dado severos correctivos al Partido Socialista", ha señalado en referencia a los resultados de los comicios autonómicos de Andalucía, Castilla y León o Extremadura.

Ester Muñoz ha sostenido que la población española ha mostrado con sus votos que quiere gobiernos de derechas liderados por el Partido Popular y, en este contexto, ha sostenido que el PP "promete gestión y rigor".

Al ser preguntada si confía en la gestión y rigor de Vox ante un posible gobierno de coalición con el PP, ha respondido que en los ejecutivos autonómicos en los que ha habido pactos los representantes de Vox "no se han gastado dinero en prostitutas" y no ha habido "amaños de contratos". "Eso ya, para empezar, es una garantía", ha concluido.

Ester Muñoz se ha pronunciado este modo en el transcurso de un desayuno informativo con la prensa celebrado en León en el marco del primer día de campaña electoral, en el que ha estado acompañada por el resto de representantes de las candidaturas al Congresos y al Senado por la provincia y por el presidente de la gestora del PP, Juan Carlos Suárez-Quiñones.