Ester Muñoz reclamará en el Congreso la reactivación de proyectos estatales "estratégicos" paralizados en León

LEÓN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, defenderá en el pleno de la próxima semana una proposición no de ley (PNL) en la que reclamará al Gobierno que reactive los proyectos estatales "estratégicos" paralizados en la provincia de León.

En la iniciativa, la primera que firmó Ester Muñoz tras ser nombrada portavoz, la diputada leonesa defiende que la provincia sufre hoy una situación "de evidente abandono institucional" y una "alarmante" falta de inversión por parte del Estado.

Según ha explicado, León constituye "uno de los ejemplos más claros" de cómo la "inacción" del Gobierno puede acelerar procesos de despoblación y decadencia económica. "Desde la moción de censura de Pedro Sánchez en 2018 han pasado siete años de Gobierno socialista y en León, por un lado, no se ha puesto en marcha ni un solo proyecto estatal nuevo que no estuviera ya avanzado por el anterior Gobierno del PP", ha recalcado.

Asimismo, ha apuntado que se han paralizado "ad eternum" otros proyectos que estaban próximos a su realización, al tiempo que ha resaltado el "enorme potencial" de León por su ubicación "estratégica", su tradición ferroviaria y su riqueza patrimonial y cultural, según ha informado a Europa Press en un comunicado el PP.

En el texto de la PNL, la portavoz recuerda que León ha contribuido desde sus comarcas rurales hasta su capital durante décadas al crecimiento y la cohesión de España de manera "solidaria y generosa", por lo que ahora "merece" que el Gobierno ofrezca alternativas "sólidas y sostenibles, más allá de anuncios más cosméticos que efectivos".

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.

Por este motivo, el Grupo Popular instará al Ejecutivo central a impulsar la mejora de las infraestructuras viarias estatales en la provincia de León, en especial la renovación "urgente" de los tramos deteriorados de la autovía A-6, la autovía A-60 León-Valladolid, el inicio de las obras de la autovía A-76 Ponferrada-Ourense y la coordinación "efectiva" entre la AP-71 y la N-120.

Del mismo modo, pedirá establecer un sistema único de bonificaciones al peaje de las autopistas nacionales en todo el territorio, incluyendo la AP-66 y AP-71, al objeto de "garantizar la equidad" y "aliviar" la saturación de la red secundaria.

MEJORAS FERROVIARIAS.

Igualmente, pedirá que se ejecute de forma "inmediata" el desarrollo del ramal ferroviario de la Plataforma Logística Intermodal de Torneros-Grulleros y modernizar la línea ferroviaria León-Astorga-Ponferrada para permitir el tránsito de autopistas ferroviarias y reforzar su papel dentro del Corredor Atlántico, en línea con los objetivos de la Red Transeuropea de Transporte.

Además, reclamará que se garantice el mantenimiento y la operatividad del Puerto de Pajares, como infraestructura alternativa a los túneles de la Variante, banco de pruebas ferroviario y eje logístico "fundamental" para la salida de mercancías hacia Asturias.

RUTA DE LA PLATA.

Asimismo, exigirá defender de forma "prioritaria" la reapertura del eje ferroviario de la Ruta de la Plata, como elemento vertebrador del oeste peninsular, bajo el compromiso de garantizar su inclusión, tan pronto como sea posible, en la Red Básica Ampliada de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), con horizonte de ejecución 2040.

Finalmente, instará al Gobierno a culminar los proyectos "estratégicos" pendientes en la ciudad de León, como la finalización de la segunda fase del Parador Nacional de San Marcos, salvaguardando su capacidad previa a la reforma; la rehabilitación y puesta en funcionamiento del Teatro Emperador; la conclusión del Palacio de Congresos y la activación "real" del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) como polo tecnológico "de referencia".