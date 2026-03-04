Esther Muñoz apoya la campaña del PP en Segovia y sitúa la vivienda y la natalidad como ejes para estos comicios

La presidenta del PP Segovia, Paloma Sanz (izda); el cabeza de lista en Segovia, Francisco Vázquez; la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, y el consejero de Movilidad y candidato en Segovia, José Luis Sanz Merino. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha acudido a Segovia para apoyar la campaña de su partido a las elecciones autonímicas del 15 de marzo y ha destacado la vivienda y la natalidad como temas principales de los 'populares' para mejorar el día a día de los ciudadanos de la región.

En el sexto día de campaña de las elecciones autonímicas, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha visitado Segovia y ha puesto en valor la gestión del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, de cuyo programa ha destacado algunos de los objetivos principales.

Durante su intervención, Muñoz ha subrayado que la actual legislatura regional se ha caracterizado por un "balance de gestión notable y un modelo de gobierno serio" que, a su juicio, ha priorizado los problemas reales de los ciudadanos "por encima del ruido político de otras formaciones.

En clave local, el cabeza de lista de Segovia, quien ha sido vicepresidente primero de las Cortes, Francisco Vázquez, ha destacado los avances en la provincia y ha mencionando la puesta en marcha de tres polígonos industriales que prevén generar más de mil puestos de trabajo de forma inminente, así como la licitación del proyecto arquitectónico del nuevo hospital y la rehabilitación de diversos centros de salud en la provincia.

NATALIDAD Y VIVIENDA

La portavoz nacional Ester Muñoz ha hecho especial hincapié en dos ejes que el PP considera fundamentales para el futuro de la comunidad: la natalidad y la vivienda. Muñoz ha destacado la propuesta de Alfonso Fernández Mañueco de duplicar el "bono nacimiento", elevando la ayuda de los 2.500 euros actuales hasta los 5.000 euros para facilitar la creación o ampliación de familias.

Asimismo, ha recordado que Castilla y León ha sido "pionera en la implantación de la educación gratuita de 0 a 3 años", medida que, según ha afirmado, "ha sido imitada por otras comunidades autónomas por su impacto positivo en la conciliación".

En materia de vivienda, Muñoz ha calificado como "gran medida" la propuesta de mejorar los avales públicos para que los jóvenes puedan acceder a hipotecas que cubran el 100 por ciento del valor del inmueble. El objetivo, ha explicado, es "eliminar la barrera del ahorro previo" que impide a muchos jóvenes emanciparse debido a los altos precios del alquiler. Además, ha mencionado el compromiso de mantener "ayudas directas al alquiler para más de 25.000 familias de la región".

CRÍTICAS AL GOBIERNO CENTRAL

La portavoz parlamentaria no ha ahorrado críticas hacia el Ejecutivo central, vinculando la situación nacional con las preocupaciones de los empresarios segovianos. Muñoz ha denunciado lo que considera "vaivenes" en la política internacional de Pedro Sánchez y ha recordado que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso para explicar las consecuencias de sus decisiones unilaterales en las relaciones comerciales con Estados Unidos.

Especialmente crítica se ha mostrado con el servicio ferroviario, señalando que el AVE ha dejado de ser un transporte fiable para los ciudadanos que dependen de él para trabajar. Según la portavoz 'popular', "mucha gente está dejando de vivir en Castilla y León porque el AVE ya no es fiable por culpa de este Gobierno", ha aseverado, criticando directamente la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente.

AUTONOMÍA DE PACTOS Y RETO DEMOGRÁFICO

A preguntas de los periodistas sobre la libertad de Alfonso Fernández Mañueco para negociar posibles pactos tras el 15 de marzo, especialmente con VOX, Muñoz ha sido tajante al afirmar que el candidato tendrá "total libertad". Ha aclarado que, si bien el partido a nivel nacional establece un marco general de negociación para todas las comunidades, las cuestiones propias de la autonomía "corresponden exclusivamente a Mañueco".

Finalmente, la portavoz ha reflexionado sobre el retorno del talento joven a la comunidad. Muñoz, de origen leonés y con experiencia previa en la administración autonómica, ha defendido que Castilla y León ofrece unos servicios públicos de primer nivel, llegando a afirmar que "cualquier niño de un pueblo de Segovia recibe mejor educación que uno de Múnich".

A pesar de reconocer que el cambio de prioridades sociales y la movilidad laboral complican el retorno, ha asegurado que el modelo de vida en la región, basado en la cercanía, la gastronomía y la calidad de los servicios, es imbatible. La diputada nacional ha asegurado que "para quien quiera vivir bien, su destino es Castilla y León", y se ha mostrado convencida de que el PP revalidará su mayoría el próximo 15 de marzo gracias a un proyecto "que busca situar a la comunidad entre las tres mejores de España para vivir".