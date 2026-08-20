La Estrategia de Especialización Inteligente de CyL movilizó 2.148,5 millones en 2024, un 7,4% más que en 2023

VALLADOLID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía y Hacienda ha informado hoy al Consejo de Gobierno del contenido de la Memoria 2024 de la Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León, así como del avance de las actuaciones realizadas en 2025. Esta estrategia constituye el principal marco de actuación de la Comunidad para impulsar la investigación, la innovación, la transformación digital y la aplicación del conocimiento al desarrollo económico y social.

Durante 2024, la RIS3 movilizó 2.148,5 millones de euros, un 7,4 % más que en 2023. Esta cifra refleja la creciente fortaleza del sistema autonómico de ciencia, tecnología e innovación y confirma el papel cada vez más relevante de las empresas, las universidades, los centros tecnológicos, los centros públicos de investigación y las administraciones públicas en la modernización del tejido productivo de Castilla y León.

De la inversión total movilizada, 734,4 millones de euros proceden de fondos públicos. De ellos, 489,3 millones corresponden a actuaciones financiadas por la Junta de Castilla y León y 245,1 millones a recursos captados por los agentes del sistema autonómico de ciencia y tecnología en programas nacionales y europeos de apoyo a la I+D+i y a la Sociedad de la Información, entre ellos el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación y el Programa Marco Horizonte Europa de la Unión Europea.

En el conjunto del periodo 2021-2024, la Junta ha destinado ya 1.849,5 millones de euros de sus presupuestos a actuaciones vinculadas a la I+D+i y a la Agenda Digital, consolidando la RIS3 como una herramienta estratégica para orientar las políticas públicas hacia un modelo de crecimiento más competitivo, innovador y basado en el conocimiento.

La Memoria 2024 recoge la ejecución de 185 actuaciones vinculadas al avance de la estrategia. De ellas, 111 se orientaron a la mejora y fortalecimiento del ecosistema de investigación e innovación, mientras que 74 se destinaron a actuaciones de Agenda Digital. Por su parte, el avance de actuaciones de 2025 incluye ya 169 medidas, de las cuales 108 corresponden al ámbito de la ciencia y la tecnología y 61 a la transformación digital de Castilla y León.

MEJORAR LA VIDA DE LAS PERSONAS

La RIS3 2021-2027 es la hoja de ruta que orienta las políticas de investigación, innovación y transformación digital de Castilla y León. Su finalidad es reforzar la competitividad de la Comunidad y promover un modelo de desarrollo basado en el conocimiento, concentrando los esfuerzos en aquellos ámbitos en los que Castilla y León cuenta con capacidades científicas, tecnológicas y empresariales diferenciales.

La estrategia se organiza en torno a tres grandes prioridades: mejorar la calidad de vida de las personas; avanzar hacia una economía neutra en carbono y circular; e impulsar una industria basada en la fabricación inteligente y la ciberseguridad. Estas prioridades se desarrollan a través de cinco Iniciativas Emblemáticas (Aeroespacial, Bioeconomía, Ciberseguridad, Salud y Hábitat) que promueven proyectos transformadores en sectores estratégicos para el futuro de la Comunidad.

Entre las actuaciones impulsadas en 2024 destaca el fortalecimiento del sistema regional de ciencia y tecnología, mediante el apoyo a estructuras de investigación de excelencia, la financiación de proyectos de I+D y el respaldo a la actividad de los Grupos de Investigación Reconocidos de las universidades públicas. La estrategia presta, además, una atención específica a la investigación en salud, con actuaciones dirigidas a apoyar los institutos de investigación biosanitaria, la medicina personalizada y las terapias avanzadas.

Castilla y León cuenta también con infraestructuras científicas de referencia, como el Centro de Supercomputación de Castilla y León (SCAYLE), el Centro de Láseres Pulsados (CLPU) y el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH). Estas infraestructuras contribuyen a reforzar la capacidad investigadora y tecnológica de la Comunidad y a situarla en redes científicas de alcance nacional e internacional.

La RIS3 impulsa igualmente la transferencia de conocimiento, el desarrollo del talento investigador y la colaboración entre universidades, centros tecnológicos y empresas. En este ámbito se incluyen programas orientados a facilitar la incorporación de talento al tejido productivo, valorizar los resultados de investigación, apoyar la innovación empresarial y promover proyectos de I+D estratégica.

En materia de digitalización, la estrategia apoya la extensión de infraestructuras de conectividad, la incorporación de tecnologías avanzadas en las empresas y la modernización de los servicios públicos en ámbitos como la sanidad, la educación y la administración electrónica. Asimismo, promueve la mejora de las competencias digitales de ciudadanos y trabajadores, con el objetivo de que los beneficios de la transformación digital lleguen al conjunto del territorio, especialmente al medio rural.