La estudiante de la ULE Daniela Orozco, distinguida con el Premio Europeo Carlomagno de la Juventud

La estudiante de la ULE Daniela Orozco, galardonada con el Premio Europeo Carlomagno de la Juventud. - ULE

LEÓN 19 May. (EUROPA PRESS) -

Daniela Orozco, estudiante de doctorado de la Universidad de León (ULE) y vicepresidenta de la asociación universitaria Aegee-León, ha sido galardonada con el Premio Europeo Carlomagno de la Juventud 2026, que le fue entregado el pasado 12 de mayo en Aquisgrán (Alemania).

El acto de entrega del galardón, que reconoce proyectos juveniles que promueven los valores europeos y la ciudadanía activa, se celebró en la ciudad de Carlomagno. La estudiante de la ULE acudió como ganadora nacional del premio en representación de Bélgica, en nombre del equipo que durante 2024 y 2025 dio vida a 'Europe on Track 11: Intersecting Realities, Youth Redefining Europe's Inclusive Civic Narrative', el proyecto insignia de Aegee-Europa en su undécima edición.

Daniela Orozco formó parte del equipo como coordinadora de la conferencia final y responsable de relaciones externas, dos roles "clave" en un proyecto que atravesó fronteras, ciudades y realidades distintas para poner en el centro la interseccionalidad, la inclusión y la narrativa cívica europea desde la voz joven, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

León fue, además, parada del recorrido del proyecto, con talleres celebrados con el apoyo del Ayuntamiento y la propia ULE desde el vicerrectorado de estudiantes, cultura y deportes.

'WINNERS WEEK'

La llamada 'Winners Week' no fue solo una ceremonia, sino que durante varios días los ganadores del Premio Carlo Magno de la Juventud presentaron sus proyectos ante personalidades de la política europea y defendieron ante ellas el valor del trabajo colectivo y la participación juvenil como motores de cambio.

El momento de mayor intensidad llegó el 14 de mayo, cuando se hizo entrega del Premio Carlo Magno a Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo y exprimer ministro de Italia, en una gala que reunió a líderes del continente como el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis y la actual presidenta del BCE, Christine Lagarde.

Draghi pronunció un discurso en el que instó a la Unión Europea a profundizar en la integración económica y a acometer inversiones masivas para no quedar rezagada frente a otras potencias globales.

PARADA EN LEÓN

Daniela Orozco ha explicado que León fue también una de las paradas del recorrido de los embajadores de 'Europe on Track 11', que tuvieron ocasión de visitar la ciudad. "La Universidad de León y el Ayuntamiento de León brindaron su apoyo institucional a la asociación Aegee-León, los embajadores fueron recibidos por el alcalde y, además, se celebraron dos talleres sobre interseccionalidad que invitaron a la ciudadanía a reflexionar sobre identidad, diversidad y participación europea", ha apuntado.

Cabe recordar que Aegee (Association des États Généraux des Étudiants de l'Europe) es la mayor red estudiantil independiente de Europa, presente en más de 160 ciudades del continente. La antena local, Aegee-León, trabaja desde hace años para conectar a los jóvenes leoneses con Europa a través de proyectos, intercambios y actividades culturales, en colaboración con la ULE y el Ayuntamiento de León.

Por su parte, el Premio Europeo Carlomagno de la Juventud (Charlemagne Youth Prize) es una iniciativa conjunta del Parlamento Europeo y la Fundación Internacional Premio Carlomagno de Aquisgrán y se concede anualmente a proyectos juveniles de los estados miembros de la UE que contribuyan de forma ejemplar a fomentar la identidad y la unidad europeas.