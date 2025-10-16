Estudiantes de la ULE crean 'Naturkale', un aperitivo saludable, "innovador" y sostenible

El aperitivo 'Naturkale' creado por estudiantes de la ULE ha sido seleccionado para la final del concurso nacional Ecotrophelia. - ULE

LEÓN 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro estudiantes del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de León (ULE) han diseñado 'Naturkale', un aperitivo "innovador", saludable y con un embasado sostenible elaborado a base de kale, harina de arroz, queso parmesano y salsa sriracha.

El producto, que apuesta por la salud, la sostenibilidad y "el sabor", ha sido seleccionado para la final del concurso nacional Ecotrophelia España, celebrado en Barcelona y en el que los estudiantes crean nuevos alimentos eco-innovadores.

El equipo de la ULE, integrado por Susana Peláez, Sara Martínez, Laura Pérez y Alejandra Reguera, ha desarrollado este aperitivo que combina innovación tecnológica, compromiso con la alimentación saludable y respeto por el medio ambiente gracias a un envasado sostenible.

Su propuesta busca responder a la creciente demanda de opciones nutritivas y funcionales, posicionando a la Universidad de León como un "referente" en formación e innovación alimentarias, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Con Naturkale las jóvenes investigadoras no solo han demostrado creatividad y rigor científico, sino también la capacidad de transformar la investigación académica en proyectos reales con impacto social y empresarial.

VITAMINAS, MINERALES Y ANTIOXIDANTES.

Este aperitivo nace como respuesta a las nuevas tendencias de consumo que apuestan por alimentos nutritivos, bajos en calorías y con alto valor funcional. El kale, ingrediente principal del producto, es considerado un 'superalimento' por su riqueza en vitaminas, minerales y antioxidantes.

Además, el envase está fabricado con bioplásticos compostables, alineándose así con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Unión Europea. Según han destacado las creadoras, logra un equilibrio entre nutrición, innovación y sostenibilidad, además de ser fuente de calcio, fósforo y vitaminas A y K.

Este nuevo producto refuerza la proyección nacional de la ULE en materia de innovación y transferencia de conocimiento, demostrando que las nuevas generaciones de científicas y tecnólogas de los alimentos están preparadas para "liderar un cambio" hacia una alimentación más sana, creativa y responsable.

MODELO DE NEGOCIO.

Vilario Crisp and Company, la empresa modelo que sirve de base al proyecto, tiene como objetivo principal elaborar un aperitivo de calidad compuesto por hojas de kale, harina de arroz, queso parmesano en polvo y una ligera ducha de salsa sriracha. La producción se centraría en León, con una capacidad de 2.000 bolsas diarias, distribuidas tanto en supermercados y tiendas especializadas como en canales online y máquinas expendedoras.

La Universidad de León ha subrayado el elevado nivel formativo de sus titulaciones en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, así como el compromiso de su alumnado con los retos de futuro del sector.

Al respecto, ha destacado que la participación en competiciones como Ecotrophelia refleja el esfuerzo de los estudiantes por llevar la investigación "más allá de las aulas" y acercarla a la sociedad.