Estudiantes de la ULE diseñan el futuro del patrimonio industrial y minero europeo en el proyecto HI-Eureca-PRO

Estudiantes de la ULE en el HI-Eureca-PRO Hackathon on Industrial Heritage aplicado al patrimonio industrial en Gliwice (Polonia) - ULE

LEÓN 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes de la Universidad de León (ULE) participan en el proyecto Horizonte Europa HI-Eureca-PRO (Heritage Innovation of Eureca-PRO), en el marco del cual trabajan en el diseño de futuro del patrimonio industrial y minero europeo.

El proyecto, coordinado desde la ULE por la investigadora María Fernández Raga, articula sus acciones en torno al patrimonio industrial, encabezado por la Silesian University of Technology (Gliwice, Polonia); el patrimonio minero, dirigido por la University of Petrosani (Petrosani, Rumanía) y el patrimonio cultural, liderado por la Technical University of Crete (Grecia).

En este marco, un total de 20 estudiantes de la Universidad de León, de diversos perfiles académicos, de grado, máster y doctorado, han formado parte activa de las actividades presenciales en Polonia y Rumanía, mediante trabajo en equipos multidisciplinares junto a estudiantes de instituciones de la alianza como la Montanuniversität Leoben (Austria), la TU Bergakademie Freiberg (Alemania) o la Technical University of Crete, así como con estudiantes locales.

Las actividades han sido posibles gracias al esfuerzo conjunto de HI-Eureca-PRO y la Oficina de Relaciones Internacionales de la ULE, lo que ha permitido articular la modalidad de Programas Intensivos Combinados (BIP) del programa Erasmus+, que combinan estancias presenciales de cinco días sobre el terreno con fases de trabajo virtual.

En concreto, nueve estudiantes de la ULE viajaron a Gliwice (Polonia) para participar en el HI-Eureca-PRO Hackathon on Industrial Heritage aplicado al patrimonio industrial, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Por otro lado, de los 22 estudiantes internacionales que desarrollaron el Hackathon for Mining Heritage Innovation, enfocado en el patrimonio minero, en Petrosani (Rumanía), seis provenían de la Universidad de León.

En cuanto a la escuela de verano sobre patrimonio minero HI-Eureca-PRO Summer School on Mining Heritage, concluirá sus sesiones virtuales a finales de este mes de octubre y ha acogido a 16 estudiantes, cinco de ellos de la ULE.

CASOS REALES DE SOSTENIBILIDAD

Durante los eventos el estudiantado se integró en equipos de trabajo para resolver retos reales de sostenibilidad patrimonial y defendió sus propuestas el último día de cada encuentro presencial, en una competición de proyectos con premios a las mejores ideas.

Estas experiencias permiten que los estudiantes no solo adquieran habilidades transversales y de trabajo en red con otras universidades europeas, sino que también favorecen la aportación de ideas ejecutables para la protección y valorización de la memoria industrial y minera de la Unión Europea.

Los miembros HI-Eureca-PRO ya trabajan en su próximo evento, que se celebrará en los próximos meses en la Technical University of Crete y estará centrado en la innovación aplicada al patrimonio cultural.