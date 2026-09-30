El estudio de 200 restos humanos, base de un documental sobre la historia de Numancia

Presentación del proyecto. - JCYL

SORIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 restos humanos procedentes de Numancia y conservados en el Museo Numantino serán objeto de una investigación científica multidisciplinar que sumará estudios genéticos, antropológicos, cronológicos e isotópicos para obtener nueva información sobre los individuos a los que pertenecieron estos restos, con el objetivo añadido de filmar un documental.

De todos estos restos se estudiará su cronología, procedencia, alimentación y condiciones de vida. Para ello se utilizarán técnicas de análisis de ADN antiguo, dataciones por carbono 14, estudios de antropología física y análisis isotópicos, que permitirán un acercamiento preciso a los habitantes de Numancia.

Este proyecto, que ha sido presentado este jueves en la sede del Museo Numantino de Soria con la participación del director general de Turismo, Ignacio Sicilia, cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y está coordinado por el Museo Numantino, con la participación de equipos científicos de las universidades de Burgos y Salamanca.

Además, será documentado por Story Producciones y RTVE para la realización del largometraje documental 'Numancia', que seguirá y grabará el proceso científico y sus resultados.

Durante la presentación, Ignacio Sicilia ha destacado la importancia de impulsar proyectos que combinen "investigación, talento y colaboración institucional para acercar al público episodios relevantes de la historia de Castilla y León y de España".

En este sentido, ha valorado la colaboración del Museo Numantino, como coordinador de la investigación y de los datos científicos, con las universidades de Burgos y Salamanca, cuyos laboratorios acogerán las analíticas y reproducciones digitales, así como la participación de RTVE y Story Producciones en la elaboración del documental.

NUEVAS INFORMACIONES

La investigación tratará de responder a una cuestión fundamental: qué pueden añadir hoy, con las técnicas modernas de análisis, los restos óseos humanos que fueron recuperados en las excavaciones antiguas de Numancia al conocimiento de las poblaciones relacionadas con Numancia y sobre uno de los episodios más conocidos de la Antigüedad en la península Ibérica, han destacado durante la presentación.

El estudio conjunto de los restos permitirá investigar su cronología, sexo y edad, posibles relaciones genéticas, procedencia geográfica, alimentación, enfermedades, traumatismos y condiciones de vida, en función del grado de conservación de las muestras y de los resultados que proporcionen los diferentes análisis.

Las dataciones por carbono 14 permitirán aproximarse a la cronología de las muestras analizadas. Los estudios de ADN antiguo podrán aportar información genética sobre los individuos, su procedencia y sus posibles relaciones, mientras que los análisis isotópicos podrán proporcionar datos relacionados con aspectos como su alimentación y movilidad.

La combinación de estas técnicas permitirá contrastar la información obtenida directamente de los restos humanos con los datos aportados por la investigación arqueológica y las fuentes históricas, para abrir nuevas vías y profundizar en el conocimiento de Numancia y de las poblaciones vinculadas a este enclave.

El proyecto no parte de conclusiones predeterminadas. Serán los resultados de los diferentes análisis los que determinen qué nueva información puede aportar la ciencia y hasta qué punto los restos estudiados pueden relacionarse con las distintas etapas de ocupación y con los acontecimientos históricos de Numancia.

El director general de Turismo ha señalado que el trabajo reunirá a un equipo interdisciplinar integrado por profesionales de diferentes ámbitos, entre ellos médicos, radiólogos, forenses, arqueólogos, físicos y militares, con el objetivo de aplicar distintas disciplinas científicas al estudio de los restos.

DOCUMENTAL

El largometraje documental combinará la investigación científica desarrollada en el presente con la reconstrucción histórica de Numancia y su enfrentamiento con Roma, con la ciencia como hilo conductor.

La película permitirá seguir el proceso de investigación a medida que se produzca, desde la selección, documentación y traslado, de acuerdo con medidas de conservación y seguridad, de los restos humanos hasta la realización de las analíticas en laboratorios científicos de ambas universidades y la interpretación de los resultados.

En esta fase final se integrarán especialistas en cultura celtibérica y romana para construir los resultados sumando los datos obtenidos mediante técnicas complejas, el conocimiento arqueológico y documental de las fuentes clásicas sobre Numancia.

El documental 'Numancia' se plantea así como una narración cinematográfica que permitirá trasladar al espectador a la antigua ciudad celtíbera y aproximarse, a través de la investigación científica, a las personas que vivieron en este enclave y a uno de los episodios más relevantes de su enfrentamiento con Roma.