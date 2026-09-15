Un estudio cifra entre 0,49 y 0,68 euros por kilo el coste de producción de la uva para vinificación en la DO Rueda

Pino, durante la visita a una viña en La Seca. - JCYL

VALLADOLID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio propio elaborado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha situado entre 0,49 y 0,68 euros por kilo el coste de producción de la uva para vinificación en la Denominación de Origen Protegida Rueda en 2026.

El titular del departamento, Joaquín Antonio Pino, ha presentado el informe en La Seca en plena campaña de vendimia que en Castilla y León se ha adelantado por la "elevada humedad" registrada durante la primavera y a las "altas temperaturas" del verano, que han acelerado la maduración de la uva y han obligado a realizar un seguimiento estrecho de los parámetros de calidad.

En términos generales, los viñedos de la Comunidad presentan un "buen estado sanitario y una buena calidad potencial de la uva", señalan desde el departamento.

La previsión inicial de cosecha para 2026 se sitúa por encima de los 329 millones de kilogramos de uva, lo que supone un incremento previsto del 10,57 por ciento respecto a 2025 y del 11,23 respecto a la media quinquenal. A fecha de 14 de septiembre ya se habría vendimiado el 58 por ciento de la producción estimada para el conjunto de Castilla y León.

Dentro de las denominaciones de origen de la Comunidad, Rueda se sitúa como la "principal" zona productora de blancos en volumen esperado, con una previsión de cosecha en torno a los 150 millones de kilogramos, un 10,2 por ciento por encima de la media de las cinco campañas anteriores recolectándose. A 14 de septiembre se habían recolectado ya 128,7 millones de kilogramos, cerca del 86 por ciento de la producción prevista.

En este contexto, Pino ha detallado este informe cuya finalidad es proporcionar "una referencia técnica objetiva" para todos los eslabones de la cadena vitivinícola, para así facilitar "una mejor evaluación económica de la actividad" y aportr "información útil" para las relaciones comerciales dentro de la cadena alimentaria.

El trabajo da continuidad a los estudios realizados para las campañas 2022, 2023 y 2024, pero incorpora en esta ocasión nuevas fuentes de información para mejorar la precisión y representatividad del análisis como la red REDES TECO del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y los resultados de la Red Contable Agraria Nacional (RECAN).

Una de las principales conclusiones del estudio es que los costes de producción continúan aumentando respecto a los niveles históricos, "especialmente por la evolución de los costes laborales, energéticos, de mantenimiento y de los servicios especializados, a los que se suman los mayores costes asociados a la fertilización y a la protección fitosanitaria".

Para la campaña 2026, el coste efectivo de producción se sitúa entre 0,49 euros por kilogramo en el escenario BAU (Business as Usual) y 0,68 euros por kilogramo en el escenario de baja tecnología. Estas cifras constituyen "una referencia técnica objetiva" para evaluar la situación económica de la campaña y ofrecen una "aproximación adaptada a los distintos modelos productivos de la DOP Rueda".

La diferencia entre escenarios pone de manifiesto la influencia que tienen el nivel de mecanización, la estructura productiva y la productividad obtenida sobre el coste final de producción, explica el documento.

Entre las principales partidas de la estructura económica del viñedo destaca la mano de obra, especialmente en las explotaciones con menor nivel de mecanización. Asimismo, la evolución de los mercados internacionales sitúa a los fertilizantes como el principal coste del cultivo, particularmente en las explotaciones con mayores rendimientos.

Aunque determinados costes energéticos han experimentado una moderación respecto a los máximos registrados en 2022, la evolución de los costes salariales, de los servicios agrícolas contratados, de la fertilización y del mantenimiento continúa ejerciendo presión sobre el coste efectivo de producción.

VIGILANTES

Pino ha advertido de que con este estudio trabajarán "para controlar el buen funcionamiento de la cadena alimentaria". "Nuestros inspectores tienen ese cometido. Lo vamos a hacer en coordinación con el Ministerio de Agricultura, con la Agencia de Información y Control Alimentario y que sepa todo el mundo que el sector vitivinícola es uno de los sectores prioritarios a la hora de controlar el buen funcionamiento de la cadena alimentaria", ha advertido.

El consejero ha incidido en que velarán por el cumplimiento de esta ley y que hoy se ha dado el "primer paso" al desvelar "públicamente" el coste efectivo de producción. "Vamos a actuar con toda la contundencia para evitar que haya destrucción de la cadena de valor, que es lo que dice la ley", ha zanjado.