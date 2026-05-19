Eureca-Pro establece el reconocimiento académico de acciones formativas entre las nueve universidades de la alianza

Representantes de las nueve universidades de la alianzaz europea Eureca-Pro han formado un convenio de colaboración en la Universidad de León. - EUROPA PRESS

LEÓN, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Las nueve universidades europeas de Eureca-Pro han firmado este martes en la Universidad de León (ULE) el primer gran acuerdo común de reconocimiento académico, un paso "estratégico" que permitirá que loa créditos de cualquier actividad formativa que se desarrolle en el marco de la alianza sea reconocida por el resto de instituciones socias.

Así lo ha explicado la rectora de la ULE, Nuria González, tras la firma del acuerdo, que supone un avance "clave" para reforzar la movilidad, para impulsar las titulaciones conjuntas, los programas compartidos y nuevas iniciativas formativas internacionales, con el objetivo final de asentar "la gran universidad europea".

La alianza Eureca-Pro está formada por la Montanuniversität Leoben (Austria), la Technische Universität Bergakademie Freiberg (Alemania), la Universidad Técnica de Creta (Grecia), la Universidad de León (España), la Universidad Tecnológica de Silesia (Polonia), la Universidad de Petrosani (Rumanía), la Universidad de Ciencias Aplicadas de Mittweida (Alemania), la Universidad de Hasselt (Bélgica) y la Universidad de Lorena (Francia).

Su misión tiene un doble enfoque y se centra, por un lado, en contribuir a la problemática actual del consumo y la producción sostenibles bajo el paraguas del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 12 y, por otro, contribuir eficazmente al desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) de forma complementaria al ODS 4.

Los nueve socios unieron sus fuerzas para permitir a estudiantes y personal estudiar, enseñar e investigar en el ámbito del consumo y la producción responsables con el objetivo a largo plazo de crear un campus europeo virtual e integrado hasta 2040.

"CON PASO FIRME"

La alianza, según ha destacado Nuria González, avanza de esta forma "con paso firme", con la obtención de resultados concretos y hoy da "un nuevo paso" con la firma del acuerdo, que refuerza la cooperación entre las nueve universidades y que consolida un proyecto común en el que sus socios creen "firmemente".

Por su parte, el representante de la Universidad de Silesia Marek Pawelczyk ha señalado que la Comisión Europea espera que dentro de las alianzas un 50 por ciento de los estudiantes pueda realizar movilidades, algo para lo que la firma del acuerdo es "muy importante".

REVIEW WEEK

El convenio firmado este martes en el ULE se ha efectuado tras la inauguración de la Review Week, una semana de trabajo que reúne a los representantes de las nueve universidades que integran esta alianza europea en la Universidad de León. En la inauguración también han participado el alcalde de León, José Antonio Diez; el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego y el diputado de Derechos Sociales, Francisco Javier Álvarez.

El encuentro se realiza en esta ocasión en León para evaluar lo que se ha hecho hasta el momento en el marco de Eureca-Pro, cuáles son los siguientes pasos y cuáles son los movimientos estratégicos que se realizarán en las distintas universidades.

Nuria González se ha referido a las iniciativas que se llevan a cabo en la ULE en el contexto de la alianza Eureca-Pro, que giran en torno a la transición ecológica, la economía circular, la innovación o los retos sociales ligados al consumo responsable. A ello se suma la Escuela de Doctorado de Eureca-Pro, que refuerza la cooperación en materia de investigación y amplía la formación internacional de los estudiantes de doctorado, así como iniciativas relacionadas con la innovación docente y el intercambio de buenas prácticas entre los profesores.

En este contexto, ha avanzado que la próxima edición del encuentro científico Eureca Pro Conference volverá a celebrarse en la Universidad de León y reunirá a especialistas e investigadores de distintos países europeos y de fuera del continente para abordar los desafíos en torno al consumo y producción sostenibles desde las perspectivas sociales, humanas, científicas y sanitarias.