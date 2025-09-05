Evacuada en ambulancia una mujer de 64 años atropellada en Zamora

ZAMORA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 64 años ha resultado herido y ha precisado traslado a un centro hospitalario tras sufrir un atropello en Zamora, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 9.53 horas de este viernes, cuando se ha dado aviso al 112 del atropello de un turismo a una mujer de 64 años en la calle Puerta Nueva, frente al centro médico. Tras el incidente, se ha informado a la Policía Local y Nacional y Sacyl.

Finalmente, una ambulancia soporte vital básico ha trasladado a la mujer atropellada al Complejo Asistencial de Zamora.