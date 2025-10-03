Evacuada la facultad de Medicina de Valladolid por una "falsa alarma" tras saltar un detector de humos

Archivo - Imagen de archivo de un camión de los Bomberos de Valladolid - BOMBEROS DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Valladolid han evacuado la Facultad de Medicina después de que saltara un detector de humos en el edificio por una "falsa alarma".

Los hechos se han producido sobre las 08.47 horas cuando desde el 1-1-2 se avisó a Bomberos de Valladolid de que se había detectado humo en el edificio situado en la Avenida Ramón y Cajal.

El cuerpo de extinción ha acudido con tres vehículos -autobomba, autoescala y coche de mando- y 14 efectivos. Al llegar, agentes de la Policía Municipal ya estaban evacuando el edificio.

Los bomberos han inspeccionado las dependencias y en una de ellas han visto como se había vaciado un extintor. "El detector de humos ha debido de saltar por algo de polvo y alguien se ha puesto nervioso y lo ha utilizado", han señalado desde el cuerpo de extinción a Europa Press.

La normalidad ha vuelto poco después a la Facultad y los alumnos han regresado a las aulas.