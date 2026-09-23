Evacuada en helicóptero una montañera herida mientras hacía una ruta en el Monte Curavacas (Palencia)

Evacuada en helicóptero una montañera herida en el Monte Curavacas (Palencia) - JCYL

PALENCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 40 años ha resultado herida tras sufrir una lesión en un tobillo mientras realizaba una ruta de montaña en el Pico Curavacas, en el término municipal de Triollo (Palencia), y ha sido evacuada hasta el Complejo Asistencial Universitario de Palencia, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 14.29 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de que la senderista se encontraba lesionada al inicio del Arroyo de Cabriles, en una zona anterior a la Fuente Cabriles, y no podía continuar caminando. La mujer se encontraba acompañada por otra senderista.

El gestor del 112 ha realizado una conferencia con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente, concretar la ubicación de la víctima y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Además, Emergencias Sanitarias-Sacyl ha realizado una primera valoración y ha indicado a la acompañante las actuaciones que debía realizar hasta la llegada de los servicios de emergencia, mientras que se ha avisado a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de Palencia.

Tras alcanzar la zona, los rescatadores han accedido hasta la herida desde el helicóptero en vuelo estacionario.

La enfermera rescatadora ha evaluado a la mujer y le ha prestado una primera atención sanitaria, tras lo que le ha colocado una férula de vacío. Posteriormente, el equipo ha evacuado a la víctima hasta el helicóptero de rescate, que se encontraba en toma total.

A continuación, el helicóptero se ha dirigido hasta Guardo, donde esperaba una ambulancia de soporte vital básico (SVB) de Emergencias Sanitarias-Sacyl.

El vehículo sanitario ha trasladado a la senderista hasta el Punto de Atención Continuada (PAC) y posteriormente al Complejo Asistencial Universitario de Palencia.