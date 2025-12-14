Evacuada al hospital una mujer tras el incendio de una vivienda en Salamanca

Archivo - Ambulancia. - EMERGENCIAS CYL 1-1-2 - Archivo

SALAMANCA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 91 años ha sido trasladada al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca tras haber resultado afectada en un incendio que se ha registrado en una vivienda de un edificio de cuatro plantas situado en la Avenida Los Maristas de la capital salmantina, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar sobre las 00.34 horas de este domingo, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del incendio, aunque se desconocía si había personas afectadas.

El 112 ha dado aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos de Salamanca, si bien más tarde la Policía ha solicitado a través del 112 asistencia sanitaria para una mujer mayor, por lo que se ha informado a Emergencias Sanitarias - Sacyl que ha movilizado recursos al lugar.

En el lugar, los efectivos sanitarios han atendido a la mujer afectada que ha sido posteriormente trasladada en ambulancia soporte vital básico al C.A.U. de Salamanca.