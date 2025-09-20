Evacuado en helicóptero un ciclista herido tras colisionar con una caravana en Zamora

ZAMORA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de unos 40 años ha resultado herido tras haber colisionado con una caravana en el kilómetro 31 de la N-631, en la localidad zamorana de Ferreras de Abajo, según datos del centro de emergencias 112 de Castilla y León recogidos por Europa Press.

El accidente ha tenido lugar minutos antes de las 12.24 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del suceso y solicitaba asistencia para un ciclista herido.

El 112 ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado un helicóptero medicalizado, un equipo médico de Tábara y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido al ciclista, un varón de unos 40 años, que ha sido trasladado posteriormente en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Universitario de León.