Evacuado en helicóptero un integrante del operativo de extinción del incendio de Resoba (Palencia)

PALENCIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Junta de Castilla y León ha dirigido esta tarde la operación de rescate de un integrante del operativo de extinción de un incendio forestal de Resoba, en Cervera de Pisuerga (Palencia), por una indisposición.

El Centro Provincial de Mando (CPM) de Medio Ambiente de Palencia ha contactado con la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León a las 16.02 horas para informar de la necesidad de asistencia para un integrante del operativo de extinción que se encuentra trabajando en el pico Lezna en el marco del fuego en Resoba, declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1.

Este efectivo ha sufrido una indisposición en una zona de difícil acceso de la que precisaba ser rescatado, según ha informado el 1-1-2 Castilla y León.

El gestor del 1-1-2 se ha puesto en contacto de inmediato al comunicante con el centro coordinador de emergencias de la Junta de Castilla y León para precisar la ubicación concreta del incidente, y para movilizar el Grupo de Rescate y Salvamento, que ha salido hacia Cervera de Pisuerga con su equipo de rescate a bordo.

Tras localizar el paraje en que se encuentra el afectado, el helicóptero ha realizado un vuelo estacionario para hacer descender, mediante maniobra de grúa, a uno de los rescatadores. Ya en tierra, rápidamente se ha colocado un triángulo de evacuación al paciente para extraerlo, junto con el rescatador, en otra maniobra de grúa.

Con él ya a bordo, la rescatadora enfermera ha realizado una primera valoración de su estado --se encontraba consciente--, mientras la aeronave ha volado hasta Cervera de Pisuerga, donde una Unidad de Enfermería de Emergencias (UEne) ha recogido al paciente y lo ha trasladado al hospital de Palencia.