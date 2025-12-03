Evacuado en helicóptero un motorista tras sufrir una caída en en un paraje cercano a Añavieja (Soria)

Rescate de un motorista tras sufrir una caída en las cercanías de Añavieja (Soria). - JCYL

AÑAVIEJA (SORIA), 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León ha auxiliado a un motorista tras sufrir una caída en un paraje cercano a Añavieja (Soria) y ha precisado su traslado en helicóptero, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112.

El rescate comenzó al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León a las 12.47 horas en la que se informaba de que un motorista había resultado herido al sufrir una caída en las proximidades del paraje 'El Esplegar', a unos tres kilómetros de Añavieja.

Según indicaba el alertante, el motorista, un varón de 40 años, se había lesionado una pierna y se encontraba en un camino muy embarrado de difícil acceso para vehículos.

El gestor del 112 ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha realizado una primera valoración y ha indicado al alertante lo que debía hacer hasta la llegada de los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que ha coordinado el incidente mediante la localización de la ubicación exacta de la víctima y la movilización del helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, uno de ellos enfermero. Además, el 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil y, por protocolo, a los Bomberos de Ágreda.

Al llegar, el helicóptero de rescate ha aterrizado junto al herido y el rescatador enfermero ha realizado una valoración al herido y le ha inmovilizado la pierna. A continuación, le han ayudado a subir al helicóptero para poder evacuarlo hasta Garray, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl-, donde esperaba una UVI móvil. Finalmente, se ha trasladado a un centro hospitario al herido.