Evacuado al hospital un ciclista herido en Villaquilambre (León)

LEÓN, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 56 años ha sido trasladado al hospital de León tras haber resultado herido en la calle Candamia de la localidad leonesa de Villaquilambre, según han informado fuentes del centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 16.20 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del centro de emergencias ha recibido varias llamadas que solicitaban asistencia para un ciclista herido en el hombre en la entrada al pinar.

El 112 ha dado aviso a Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico, en la que posteriormente ha sido trasladado al hospital de León.