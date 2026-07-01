Evacuados el conductor de una motocicleta y una mujer tras un atropello en Valladolid

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

VALLADOLID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 25 años y una mujer de 65 han precisado traslado a un centro hospitalario después de un atropello que se ha producido en Valladolid, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 15.54 horas, cuando se ha informado al 112 del atropello de una moto a una mujer en la calle Fray Luis de León, a la altura del número 14, donde habían resultado heridas tanto la peatón como el motorista.

Así, se ha avisado a la Policía Local de Valladolid, a Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl, que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico y una UVI móvil.

Finalmente, los efectivos de Sacyl han atendido a dos personas, el motorista, un varón de unos 25 años, trasladado en UVI móvil al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, y una mujer de unos 65 años, que ha sido evacuada en ambulancia soporte vital básico al mismo centro asistencial.