Evolución "favorable" del incendio de Castromil (Zamora) que no tiene llama y está "casi completamente perimetrado" - JCYL

Subió este mañana a IGR 2 al suponer una "amenaza seria" a poblaciones cercanas

ZAMORA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal que se originó el viernes en el municipio zamorano de Castromil y ha subido a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 evoluciona de forma "favorable" al no tener llamar y estar "casi completamente perimetrado".

Según han informado fuentes de la Junta, el viento ha reducido ligeramente su intensidad lo que ha favorecido la eficacia de las actuaciones del operativo.

En el lugar trabaja un operativo compuesto por medio centenar de medios, en concreto cinco agentes medioambientales, cuatro técnicos, cuatro cuadrillas, siete brigadas, cinco bulldózer, cuatro autobombas y 14 medios aéreos.