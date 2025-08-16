Evolución "favorable" del incendio de El Herradón de Pinares (Ávila) que permite realojar a vecinos de Ojos Albos

Puesto de control del incendio en Herradón de Pinares, a 16 de agosto de 2025, en Ojos-Albos, Ávila, Castilla y León (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

Preocupa la "ola de calor" de cara a los trabajos del operativo este sábado tras una noche "fructífera"

ÁVILA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La evolución del incendio forestal originado en El Herradón de Pinares (Ávila) es "favorable" este sábado, 16 de agosto, lo que ha permitido realojar a los vecinos evacuados de la localidad de Ojos Albos, si bien preocupa que la situación se pueda complicar a lo largo del día por las altas temperaturas.

El delegado de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, y el director técnico de Extinción de este incendio, Álvaro Gómez, han atendido a mediodía en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) tras la reunión del CECOPI.

En este sentido, han explicado que este incendio fue "complicado" en la jornada del viernes, cuando se elevó a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, ya que avanzó "en prácticamente dos horas" unos tres kilómetros y posteriormente alcanzar 10 kilómetros de longitud y un perímetro de 30 kilómetros, con un área afectada estimada en 3.000 hectáreas.

Tras los trabajos de la noche, en la mañana de este sábado el fuego estaba perimetrado al 90 por ciento y se espera alcanzar el total a lo largo de la jornada. Esta mejora de la situación, que "permite ser optimistas", ha facilitado realojar a los vecinos evacuados de Ojos Albos, mientras se mantiene el desalojo de los de Urraca-Miguel, si bien se estudia su realojo.

Pese a la mejora tras una noche "fructífera", en la que se ha incorporado la Unidad Militar de Emergencias (UME), el delegado de la Junta ha advertido de que se enfrenta también "incertidumbre" por las previsiones meteorológica que podrían provocar "reproducciones", por lo que queda "mucho trabajo por delante".

Por su parte, el director técnico de Extinción ha incidido en que en la actualidad se está "estabilizando perímetros", sobre todo con maquinaria, mientras la zona "más complicada" está en el norte, contra el río Voltoya, donde se interviene con maquinaria pesada.

Igualmente, ha precisado que hay llama en algunos puntos y que no ha habido avance del perímetros este sábado, aunque sí "puntos calientes" que se están apagando. La superficie afectada, por el momento, es de pasto, matorral y alguna repoblación joven,, ha indicado, para expresar, asimismo, su preocupación por la "ola de calor" y la "capacidad convectiva del incendio". Cerca de 400 efectivos han participado en las labores de extinción.